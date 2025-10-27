Envision Energy Raih Penghargaan "AI for Sustainability Excellence" di Reuters Global Sustainability Awards 2025

Envision Energy sukses menerima penghargaan setelah membuat terobosan dalam penggunaan AI di seluruh rantai nilai energi terbarukan — mulai dari optimalisasi turbin angin pintar hingga sistem penyimpanan energi berbasiskan AI. Melalui sistem operasi, EnOS Operating System, Envision membantu berbagai industri dan kota di seluruh dunia untuk mengoptimalkan produksi energi, menurunkan intensitas karbon, serta mempercepat transisi menuju energi bersih. Teknologi AI dari Envision juga meningkatkan efisiensi dan kinerja pasar sekaligus mendorong pertumbuhan industri yang rendah karbon, cerdas, dan berkelanjutan.

"AI merupakan lompatan dari otomatisasi menuju otonomi — untuk pertama kalinya dalam sejarah, sebuah sistem benar-benar mampu merasakan kondisi sekitarnya, mengambil keputusan, dan berkembang," ujar Lei Zhang, Chairman, Envision. "Komitmen jangka panjang Envision untuk membangun sistem energi terbarukan telah menjadi dasar pengembangan Large Energy Model, didukung kemampuan data masif dalam bidang-bidang PLTB, penyimpanan energi, pembangkit listrik tenaga hidrogen, dan sistem kelistrikan. Model energi berbasiskan AI ini akan mengubah ekosistem energi masa depan — membuka era baru kemakmuran yang cerdas, berkelanjutan, dan merata."

Sistem energi terbarukan berbasiskan AI dari Envision, digerakkan Large Energy Model, telah diterapkan di fasilitas produksi hidrogen dan amonia hijau terbesar dan tercanggih di dunia yang berlokasi di Chifeng. Sebagai pembangkit listrik pertama di dunia yang sepenuhnya dikelola AI, proyek ini mengintegrasikan sistem pembangkit listrik tenaga bayu–surya–penyimpanan energi–hidrogen–amonia dengan sistem perencanaan dan pengendalian cerdas sepanjang siklus pemakaian. Keberhasilan proyek ini membuktikan manfaat utama dari sistem energi terbarukan berbasiskan AI yang mampu menstabilkan jaringan energi berintensitas tinggi, mengoptimalkan penyimpanan energi, serta menjamin kegiatan operasional yang efisien dan aman.

Reuters Global Sustainability Awards merupakan salah satu ajang penghargaan yang paling bergengsi di dunia dalam bidang keberlanjutan dan perubahan iklim. Ajang ini mengapresiasi sejumlah organisasi yang mendorong pertumbuhan bisnis berkelanjutan sekaligus memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan. Selama lebih dari 15 tahun, Reuters Global Sustainability Awards menjadi tolok ukur global dalam praktik keberlanjutan. Tahun ini, Envision mengungguli lebih dari 800 peserta dari 40 negara berkat pendekatan AI yang mempercepat transisi menuju netralitas karbon secara global.

Selain itu, Envision juga meraih predikat Highly Commended (peringkat kedua) dalam kategori penghargaan "Net Zero: Leadership", menegaskan peran Envision sebagai pelopor yang membangun masa depan netralitas karbon melalui inovasi digital dan sistem energi terbarukan.

