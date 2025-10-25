La société Envision Energy distinguée par le prix « AI for Sustainability Excellence » (« IA d'excellence pour la durabilité ») lors de la cérémonie des Reuters Global Sustainability Awards 2025 (prix mondiaux Reuters 2025 de la durabilité)

LONDRES, 25 octobre 2025 /PRNewswire/ -- La société Envision Energy, leader mondial des technologies vertes, a été récompensée par le premier prix des Reuters Global Sustainability Awards 2025, dans la catégorie « AI for Sustainability Excellence », pour son application pionnière de l'intelligence artificielle au service de la transition énergétique mondiale.

Envision Energy a reçu le prix « AI for Sustainability Excellence » pour son application innovante de l'IA dans la chaîne de valeur des énergies renouvelables, de l'amélioration intelligente des éoliennes aux systèmes de stockage alimentés par l'IA. Grâce à son système d'exploitation exclusif EnOS, Envision aide les industries et les villes du monde entier à optimiser la production d'énergie, à réduire l'intensité des émissions de carbone et à accélérer la transition énergétique mondiale. Ses technologies fondées sur l'IA augmentent l'efficacité et les rendements du marché tout en promouvant une croissance industrielle à bas carbone, intelligente et durable à l'échelle mondiale.

« L'intelligence artificielle représente un saut de l'automatisation à l'autonomie : c'est la première fois dans l'histoire que des systèmes peuvent vraiment sentir, décider et évoluer par eux-mêmes », a déclaré Lei Zhang, président d'Envision. « L'engagement à long terme d'Envision en faveur de la construction d'un système d'énergie renouvelable a jeté les bases d'un grand modèle énergétique soutenu par des capacités étendues et d'immenses ensembles de données dans les domaines de l'énergie éolienne, du stockage, de l'hydrogène et des systèmes d'alimentation électrique. Le grand modèle énergétique concret piloté par l'IA remodèlera fondamentalement le futur écosystème énergétique, ouvrant la voie à une nouvelle ère de prospérité intelligente, durable et équitable. »

Le système d'énergie renouvelable d'Envision Energy, alimenté par l'IA et piloté par un grand modèle énergétique, a été déployé avec succès dans l'installation de production d'hydrogène et d'ammoniac verts la plus grande et la plus avancée du monde, à Chifeng. Première centrale de ce type entièrement fondée sur l'IA, le projet repose sur un système intégré éolien-solaire-stockage-hydrogène-ammoniac, qui s'appuie sur le grand modèle énergétique pour la planification intelligente et le contrôle dynamique de l'ensemble du cycle de vie. Sa mise en œuvre réussie démontre la valeur fondamentale des systèmes d'énergie renouvelable alimentés par l'IA pour stabiliser les réseaux à forte intensité d'énergie renouvelable, optimiser le stockage et assurer un fonctionnement sûr et efficace.

Les Reuters Global Sustainability Awards, l'une des reconnaissances mondiales les plus prestigieuses en matière de durabilité et de leadership climatique, récompensent les organisations qui favorisent à la fois une croissance commerciale résiliente et durable et un impact positif sur la société et l'environnement, redéfinissant ainsi le monde des affaires pour un avenir plus durable, axé sur la réalisation des objectifs climatiques. Depuis plus de 15 ans, ces prix servent de référence mondiale pour l'excellence dans le domaine du développement durable. Cette année, la société Envision s'est distinguée parmi plus de 800 candidatures provenant de 40 pays : une reconnaissance de son approche basée sur l'IA afin d'accélérer la transition vers un monde neutre en carbone.

L'entreprise, qui a également reçu une mention spéciale (deuxième place) dans la catégorie « Net Zero: Leadership » (« Leadership pour la neutralité carbone »), réaffirme ainsi son rôle de précurseur dans la construction d'un avenir à zéro émission nette grâce à l'innovation numérique et aux systèmes d'énergie renouvelable.

