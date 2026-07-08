-Envision Energy y ju:niz Energy entregan los primeros proyectos BESS de octava generación, impulsando los Sistemas de Energía del Futuro de Alemania

MÚNICH, 8 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Envision Energy, líder mundial en tecnología verde, se ha asociado con ju:niz Energy para implementar sus primeros proyectos BESS de octava generación en Alemania, con una capacidad total de 140,6 MWh. Esta colaboración, que se anunció durante la celebración de Intersolar Europe en Múnich, marca la entrada estratégica de los Sistemas de Energía del Futuro de Envision en uno de los mercados de almacenamiento clave de Europa y sienta las bases para una cooperación más amplia entre ambas compañías. Partiendo de este hito, Envision y ju:niz continuarán explorando oportunidades para ampliar la infraestructura de almacenamiento de próxima generación y apoyar el desarrollo de sistemas energéticos más flexibles, resilientes y preparados para el futuro en Alemania y Europa.

Left to right: Ignacio Gallego, Strategic Accounts Sales Director, Envision Energy; Thekla Chaplar, Senior Commercial Manager, Envision Energy; Henry Peng, President Europe & Latin America, SVP of Envision Energy; Thomas Stephanblome, CEO, ju:niz Energy; Mo Siddiqui, Sales Director Germany, Envision Energy; Vural Oezcan, COO, ju:niz Energy

La colaboración abarca dos proyectos: S10, una planta de 88,4 MWh en Baindt, al sur de Alemania, y S15, una planta de 52,2 MWh en Schöningen, al norte de Alemania. Como desarrollador, propietario y operador líder de proyectos, ju:niz es responsable de garantizar que los proyectos cumplan con los requisitos del mercado, los reguladores, los operadores de red y otras partes interesadas, al tiempo que entrega los hitos clave en el plazo previsto y con los más altos estándares de calidad. Envision apoyará este esfuerzo como uno de los principales socios tecnológicos, aprovechando su experiencia global en sistemas energéticos del futuro basados en IA, para ofrecer una solución de almacenamiento integrada basada en su plataforma BESS Gen 8 de última generación, que cuenta con una duración de cuatro horas, tecnología de baterías avanzada y capacidad de integración en la red. Diseñados para satisfacer la creciente demanda de Alemania de una infraestructura energética flexible y fiable, los proyectos van a servir para conseguir la mejora de la flexibilidad de la red, fortalecerán la resiliencia del sistema y fomentarán una mayor integración de las energías renovables. Juntos, sientan las bases para una cooperación más amplia entre ambas empresas, con la expectativa de nuevas oportunidades para expandir la infraestructura de almacenamiento de próxima generación en Alemania y Europa.

Respaldada gracias a un sólido equipo de ju:niz con profundo conocimiento del marco normativo y técnico alemán, y combinada con la experiencia global de Envision, esta colaboración aúna madurez tecnológica, conocimiento local y capacidad de ejecución a nivel de sistema para garantizar una entrega fiable en un mercado altamente sofisticado. Los proyectos también servirán como referencia escalable para el despliegue de almacenamiento de próxima generación en toda Europa.

Henry Peng, vicepresidente sénior y presidente de las regiones de la UE y Latinoamérica en Envision Energy, declaró: "Estos proyectos marcan un hito importante para la expansión de Envision en Alemania y Europa. Al abarcar diferentes condiciones de red regionales, demuestran cómo nuestra plataforma integrada Gen 8 BESS y los Sistemas de Energía del Futuro impulsados por IA pueden adaptarse a las diversas necesidades del mercado. Al combinar tecnología de almacenamiento avanzada con capacidades de formación de redes, nos enfocamos en transformar la innovación en valor de sistema a largo plazo y en apoyar un futuro energético más resiliente en toda Europa".

"La transición energética de Alemania está entrando en una nueva fase, donde la infraestructura de almacenamiento avanzada desempeñará un papel fundamental en la integración de energías renovables y en garantizar un suministro eléctrico fiable para comunidades y empresas". El doctor Thomas Stephanblome, consejero delegado de ju:niz, añadió: "Estamos encantados de incorporar un nuevo socio a nuestra red de proveedores. Nuestros proyectos conjuntos con Envision reflejan nuestra ambición compartida de ofrecer una infraestructura de almacenamiento de alta calidad adaptada a las necesidades cambiantes de la red eléctrica alemana, al tiempo que establecemos un camino replicable para soluciones de almacenamiento en toda la región".