Envoi de gros fichiers : la plateforme française TransferNow lance une nouvelle version de sa solution

PARIS, 5 octobre 2021 /PRNewswire/ -- TransferNow propose une solution sécurisée pour le partage de fichiers volumineux, tels que les photos, vidéos ou documents professionnels. Aujourd'hui, la plateforme lance une nouvelle version pour mieux répondre aux besoins de ses utilisateurs.

Plus de 150 millions de fichiers téléchargés depuis sa création

transfernow interface Transfernow: the simple solution to send large files

Le transfert de fichiers sécurisé est devenu un besoin quotidien pour de nombreux individus et entreprises. La crise sanitaire et la généralisation du télétravail ont davantage accentué ce besoin. Les particuliers cherchent des moyens simples pour partager des photos et vidéos avec leurs proches. Les entreprises de toutes tailles ont la nécessité de gérer leur flux d'envoi de fichiers pour le rendre sécurisé et fiable.

Pour envoyer et réceptionner des fichiers volumineux, TransferNow propose une version gratuite aux particuliers et des plans payants pour les professionnels. Depuis sa création en 2013, plus de 150 millions de fichiers ont été téléchargés via la plateforme. Les utilisateurs du service, qui proviennent de plus de 150 pays, démontrent d'une grande satisfaction client, la note moyenne attribuée à la suite de la création d'un transfert de fichiers étant 4.7/5 (plus de 300 000 votes récoltés à ce jour via la plateforme).

Une nouvelle version plus sécurisée avec un hébergement des données en France

Proposer un service plus fiable et sécurisé - voici l'ambition que s'est fixée TransferNow face à une clientèle de plus en plus exigeante. Aujourd'hui, l'intégralité de ses fichiers utilisateurs est hébergée en France, ce qui le distingue des autres services de transfert de fichiers disponibles sur le marché.

La nouvelle version de la solution de partage de fichiers , plus ergonomique et plus rapide, offre une expérience utilisateur améliorée. TransferNow a également profité de la refonte de son service pour donner un coup de rafraîchissement à l'identité graphique : une apparence plus moderne et facile à retenir qui reflète mieux l'identité de l'entreprise.

Poursuite de l'internationalisation et nouvelles évolutions à venir

Dans les prochains mois, TransferNow continuera de faire évoluer sa solution en proposant un système d'analyse antivirus optimisé, ainsi qu'une offre multi-utilisateurs plus intuitive et collaborative.



Depuis le début de l'aventure, TransferNow a de fortes ambitions internationales. Aujourd'hui, la plateforme est disponible en 19 langues avec l'ajout récent des versions en arabe et en russe. Afin de rester proche de ses utilisateurs et poursuivre sa progression internationale, TransferNow proposera bientôt deux nouvelles régions de stockage, en Asie ainsi que sur le continent Américain.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1652397/transfernow_interface.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1652398/Transfernow_the_simple_solution.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1652396/TransferNow_Logo.jpg



Florent – [email protected]

SOURCE TransferNow.net