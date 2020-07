Envoy Express d'OWC, le tout premier kit de boîtier de stockage portable alimenté par bus de 0Go certifié Thunderbolt™, est désormais disponible sur commande dans l'UE

Une solution de stockage compacte inédite à assembler soi-même Bien qu'il soit petit en forme, le kit OWC Envoy Express est une excellente nouvelle. Pour la toute première fois dans l'histoire de Thunderbolt™, les utilisateurs peuvent acheter un boîtier certifié Thunderbolt ™ alimenté par bus et y installer leur propre lecteur. Enfin, un kit à assembler soi-même qui permet aux utilisateurs de s'affranchir des limites de choix préconfigurées pour construire une solution de stockage compacte répondant à leurs besoins particuliers et de la reconstruire à chaque fois que ces besoins changent. Un plus grand choix d'options. Une plus grande facilité d'utilisation. Une plus grande fonctionnalité….inédit et uniquement auprès d'OWC.

Capacité de construire vos propres options

Construisez Envoy Express avec un tout nouveau lecteur pour obtenir un lecteur à démarrage rapide. Reconfigurez un disque existant remplacé lors d'une mise à niveau pour augmenter la capacité de stockage et de sauvegarde. Utilisez Envoy Express pour retrouver l'accès aux fichiers sur un lecteur retiré d'une machine inutilisable. Quelle que soit la raison de la construction d'un boîtier alimenté par bus Thunderbolt™, Envoy Express peut le faire.

Sauvegarder, lire et modifier. Plus rapidement.

Qu'il s'agisse de sauvegarder des bibliothèques croissantes de photos et de musique, de partager des fichiers, de jouer vos jeux et vos films préférés où vous le souhaitez, et même de capturer et de modifier des vidéos de jusqu'à 8K, le kit Envoy Express se charge de tout. Et il est conçu pour prendre en charge des taux de transfert de données soutenus ultra-rapides de jusqu'à 1553 Mo/s… souvent plus rapides que les performances du lecteur interne d'une machine !

Il utilise les lecteurs actuels et futurs

Conçu pour prendre en charge n'importe quel disque SSD M.2 NVMe 2280, le kit Envoy Express donne aux utilisateurs la flexibilité d'utiliser n'importe quel disque aujourd'hui - y compris les SSD OWC Aura de jusqu'à 4,0 To de capacité - et d'être prêts pour les capacités 8,0To, 16To et les capacités sans limite de demain.

Faits saillants

Certifié : premier boîtier alimenté par bus répondant aux exigences d'alimentation rigoureuses Thunderbolt ™.

Compatible avec n'importe quel ordinateur équipé de Thunderbolt 3 ou 4.

Facile à assembler soi-même : utilise n'importe quel SSD NVMe M.2 2280 disponible aujourd'hui et à l'avenir

Super rapide : prend en charge une performance de jusqu'à 1553Mo/s en situation réelle 1

Pratique : prêt à utiliser avec un câble Thunderbolt™ 3 de 10,2 po. (26 cm)

Compact : plus court qu'un stylo, il pèse seulement 3,3 onces (94 g) avec le lecteur

Silencieux : fonctionne sans échauffement et sans distraction

Robuste et élégant : l'aluminium anodisé noir offre une protection « tout terrain » des données

Intégré : comprend un montage à glissière à l'arrière de l'écran d'ordinateur portable pour une utilisation sûre et à l'écart

S'intègre aux Mac et aux PC

Lorsque l'espace de travail est limité, le système de montage Envoy Express est la solution. Le bureau d'aujourd'hui est là où l'installe - le siège étroit d'un avion, la petite table d'un café, sur vos genoux dans un lieu éloigné. Il n'y a pas de prise de courant et pas assez de place pour un lecteur externe. En plus d'être le premier boîtier alimenté par bus Thunderbolt™ 3 (sans nécessiter d'adaptateur de puissance), le kit Envoy Express est le premier à comprendre un système de fixation pour ordinateur portable.

Un gel adhésif amovible ultra-résistant et un support en plastique léger mais durable fixent Envoy Express au dos d'un écran d'ordinateur portable Mac ou PC équipé de Thunderbolt™ 3. Vous voulez partager Envoy Express ? Il peut fonctionner sur de multiples plateformes avec des Mac et des PC utilisant le logiciel MacDrive d'OWC.

«Toute l'équipe d'OWC se réjouit de cette première mise sur le marché d'un boîtier certifié Thunderbolt ™ alimenté par bus », a déclaré Larry O'Connor, fondateur et PDG d'OWC. « Nos clients nous demandent tout le temps ce dont ils ont besoin d'OWC. Notre équipe de développement et nos ingénieurs ont travaillé en étroite collaboration avec Intel sur Envoy Express, et nous sommes fiers de continuer à proposer à nos clients des produits de pointe qui leur permettent de travailler de manière optimale. Le kit à assembler soi-même Envoy Express permet aux clients d'OWC de construire une solution de stockage ultra-portable certifiée répondant exactement à leurs besoins. Nous avons toujours été fiers de fournir le meilleur service client, et, maintenant, avec la possibilité de commander et d'expédier directement à nos clients de l'UE à partir de notre installation en Belgique, nous sommes heureux de dire que nous pouvons leur livrer Envoy Express rapidement et sans aucun des frais de douane applicables aux commandes en provenance des États-Unis. »"

Les SSD Aura P12 d'OWS conviennent parfaitement à Envoy Express, avec une combinaison optimisée de vitesse et de fiabilité. Avec des vitesses allant jusqu'à 3400 Mo/s, les Aura P12 offrent une vitesse et une protection des données fiables pour les fichiers multimédias volumineux, y compris la vidéo 8K, les photos à haute résolution et les fichiers audio. Avec un transfert de données plus rapide, les utilisateurs peuvent passer rapidement à la phase suivante de leurs projets, sans aucun souci.

Envoy Express est livré avec les outils nécessaires pour une installation facile du lecteur. OWC propose également une grande variété de boîtes à outils dont les utilisateurs ont besoin pour la maintenance des Mac, des PC et d'autres appareils électroniques.

OWC Envoy Express est disponible dès maintenant en pré-commande au prix spécial de79,00 €, toutes taxes et frais de livraison inclus, pour une durée limitée. La livraison des unités commencera en août. Pour les clients basés aux États-Unis et dans d'autres régions, l'offre spéciale de pré-commande à durée limitée est disponible ici .

Le siège UE d'OWC en Belgique offre des délais d'expédition plus courts dans toute l'Europe ainsi qu'un service client et une assistance sous garantie dans la langue locale. Pour les ventes, le service ou l'assistance, appelez le 0031202610709 ou envoyez un email à [email protected] .

À propos d'OWC

Other World Computing (OWC), une société fondée en 1988, a pour mission d'aider les passionnés de Mac et de PC à faire plus et à aller plus loin. Nous croyons en la durabilité et les solutions OWC sont vraiment conçues pour durer et permettent aux utilisateurs de maximiser l'investissement qu'ils ont déjà fait dans la technologie. L'opération d'OWC assure le leadership en matière de durabilité opérationnelle, avec un siège social parmi les premiers au monde à avoir obtenu la certification LEED Platine. OWC dispose d'une équipe d'assistance technique primée et d'une bibliothèque inégalée de vidéos d'information et de bricolage étape par étape. De l'ordinateur de bureau à domicile au rack d'entreprise, du studio d'enregistrement audio au lieu de tournage de films et au-delà, il ne peut y avoir de compromis, c'est pourquoi OWC est là.

Suivez OWC sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram , YouTube et Twitter .

© 2020 Other World Computing, Inc. Tous droits réservés. Apple et Mac sont les marques de commerce d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. Intel et Thunderbolt sont des marques de commerce d'Intel Corporation enregistrées aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Les autres marques peuvent être les marques de commerce ou les marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

Divulgations

#1: Lecteur non inclus. Les résultats de performance varient en fonction du lecteur installé par l'utilisateur.

La performance de 1553Mo/s est basée sur les tests d'un kit Envoy Express équipé d'un OWC Aura Pro P12 de 2.0To connecté à un iMac Pro Late 2017 (iMacPro1,1) avec 32Go de RAM et un processeur de 3.2GHz exécutant AJA System Test (résolution Full 4K, taille de fichier de 16Go, codec 10bit RGB, test de fichier unique).

