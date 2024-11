Envoy Global et Smith Stone Walters unissent leurs forces

Ce regroupement renforce la présence et l'offre de services d'Envoy Global au Royaume-Uni, tandis que les clients de Smith Stone Walters bénéficieront d'une expansion bienvenue et spectaculaire de leur présence mondiale, de leur expertise en matière d'immigration aux États-Unis et de leur accès à la technologie.

CHICAGO et LONDRES, 13 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Envoy Global, le principal fournisseur mondial de services d'immigration pour les entreprises, annonce ce jour son association à Smith Stone Walters, un cabinet d'immigration international basé à Londres. Cette annonce confirme le leadership d'Envoy Global dans la fourniture de services de premier ordre et d'une approche optimisée pour les entreprises dans la gestion de leurs programmes d'immigration internationaux.

En plus d'une présence considérablement renforcée au Royaume-Uni, Envoy Global ajoutera désormais des opérations locales à Hong Kong, Francfort et Bombay à son empreinte mondiale déjà impressionnante, ce qui permettra à la société de tirer parti des opportunités de croissance en Europe et en Asie-Pacifique. « Le Royaume-Uni est un marché clé pour nous. La forte présence de Smith Stone Walters sur le marché, sa marque illustre et son expertise approfondie en immigration correspondent à la vision d'Envoy Global en matière d'expansion mondiale et à notre engagement à offrir aux entreprises un meilleur moyen de gérer l'immigration mondiale », déclare Richard Burke, président et CEO d'Envoy Global.

Établi en 2001, Smith Stone Walters est depuis longtemps considéré comme l'un des principaux fournisseurs de services d'immigration pour les entreprises. Fondée par Gary Smith, David Hugkulstone et James Walters, dont chacun fait encore partie de l'entreprise aujourd'hui, la société s'est forgée une réputation inégalée pour l'excellence de ses services, son expertise accessible et ses compétences en matière d'immigration. Leader du marché au Royaume-Uni, Smith Stone Walters possède également des bureaux à Hong Kong, Bombay et Francfort.

« Envoy Global possède une expérience exceptionnelle en matière d'innovation et de réussite des clients, et nous sommes ravis de joindre nos forces aux leurs », déclare James Walters, cofondateur et directeur de Smith Stone Walters. « Ensemble, nous serons en mesure d'offrir une valeur ajoutée encore plus grande à nos clients, tout en développant nos capacités de service à l'échelle mondiale. »

« Nous sommes fiers de faire partie d'une équipe qui partage notre vision : rendre l'immigration plus facile et plus accessible aux entreprises et aux particuliers », déclare David Hugkulstone, cofondateur et directeur de Smith Stone Walters.

« En devenant membre d'Envoy Global, nous sommes particulièrement bien placés pour offrir des solutions améliorées qui répondent aux besoins changeants de nos clients », déclare Gary Smith, cofondateur et directeur de Smith Stone Walters. « Ensemble, nous accélérerons l'innovation dans le domaine de la mobilité mondiale, en garantissant une expérience transparente aux entreprises et aux personnes qui naviguent dans les méandres de l'immigration. »

Envoy Global continue de faire parler d'elle grâce à sa croissance mondiale. L'entreprise a acquis Sesam Immigration aux Émirats arabes unis en août 2023 et s'est récemment implantée en France, en Espagne et aux Pays-Bas.

« Il s'agit d'une étape importante pour nous, qui me procure une grande satisfaction personnelle », déclare Sophy King, présidente de l'immigration mondiale chez Envoy Global. « Je connais et admire Smith Stone Walters depuis de nombreuses années et je suis extrêmement fière que Gary, David et James aient choisi Envoy Global comme partenaire pour la prochaine étape de leur voyage. Nous nous engageons à la fois à soutenir l'équipe qu'ils ont créée depuis plus de 20 ans et à continuer à fournir des services d'immigration de premier ordre à tous nos clients communs. Je me réjouis de travailler avec James, David et Gary et leur talentueuse équipe. »

À propos d'Envoy Global

Envoy Global est le principal fournisseur de services d'immigration pour les entreprises, qui s'est engagé à offrir aux entreprises une meilleure façon de gérer l'immigration à l'échelle mondiale. Avec des experts juridiques dans plus de 180 pays et plus de 1 750 clients dans le monde entier, ils offrent la gamme complète de services nécessaires à la gestion de l'immigration pour une main-d'œuvre internationale. Qu'il s'agisse d'obtenir des visas et des autorisations de travail, d'aider les voyageurs d'affaires et les travailleurs à distance ou de fournir des conseils stratégiques pour que les programmes fonctionnent efficacement et soient conformes, leurs juristes adoptent une approche holistique, proactive et compatissante. La plateforme technologique d'Envoy Global a été spécialement conçue par son équipe technologique interne pour faciliter l'immigration des professionnels de la mobilité et des talents internationaux dont ils dépendent. Pour en savoir plus, consultez le site www.envoyglobal.com.

À propos de Smith Stone Walters

Établi en 2001, Smith Stone Walters est depuis plus de vingt ans un partenaire de confiance pour les personnes et les organisations qui recherchent des services d'immigration spécialisés. Fondée par trois anciens employés du Home Office Immigration Service, Gary Smith, David Hugkulstone et James Walters, l'entreprise est devenue un fournisseur de premier plan de solutions d'immigration, au service de centaines de clients dans le monde entier. Avec une portée mondiale s'étendant sur quatre bureaux, Smith Stone Walters est fier de fournir des conseils personnalisés et des solutions sur mesure pour aider les individus et les organisations à naviguer dans les complexités du droit de l'immigration. Visitez le site www.smithstonewalters.com pour plus d'informations.