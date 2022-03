EOS Data Analytics exhorte les entreprises d'imagerie satellitaire et les agences spatiales à soutenir l'Ukraine

KYIV, Ukraine, 2 mars 2022 /PRNewswire/ -- EOS Data Analytics (EOSDA) a exhorté aujourd'hui toutes les entités opérant dans le domaine de la télédétection à partager des images satellitaires optiques et radar à haute et moyenne résolution récentes et en temps réel de l'Ukraine et de l'Europe de l'Est avec EOSDA afin de contribuer aux efforts militaires et humanitaires dans la région.

EOSDA a mis à jour sa plateforme pour pouvoir analyser immédiatement la situation militaire dans le but de sauver des vies et d'aider à ramener la paix. Les données seront traitées, analysées et partagées en temps réel avec les forces armées ukrainiennes et avec les organisations humanitaires.

L'EOSDA a besoin de données SAR actuelles/en direct pour être en mesure de fournir une prise de conscience et des renseignements pertinents concernant les activités des troupes et des équipements ennemis (en particulier les opérations de ravitaillement) pendant la nuit et quelle que soit la couverture nuageuse, ce qui est impossible avec les données optiques. Les données optiques fournies à l'Ukraine à ce jour sont inutiles car elles sont soit obstruées par des nuages, soit obsolètes de plus de 72 heures, soit les deux. Dans le meilleur des cas, les données optiques ne sont utiles que pendant 2 à 3 heures pendant la journée, tandis que la plupart des attaques et activités ennemies se déroulent sous le couvert de la nuit.

L'EOSDA comprend que certains fournisseurs de données peuvent être confrontés à certaines restrictions lorsqu'ils s'engagent avec une entreprise privée en Ukraine. Si tel est le cas, les fournisseurs de données seront mis en contact avec Mykhailo Fedorov, le ministre de la transformation numérique de l'Ukraine, ainsi qu'avec d'autres responsables du gouvernement et de la sécurité pour la livraison directe des données et/ou la sanction d'un traitement ultérieur par l'EOSDA.

« Les conséquences économiques, politiques et humanitaires de la guerre en Ukraine sont déjà trop importantes pour rester sur la touche », a déclaré le fondateur de l'EOSDA, Max Polyakov, originaire d'Ukraine. « Si vous pouvez nous aider, veuillez fournir les données SAR qui font réellement la différence, et non les images optiques archivées ou obsolètes qui sont bonnes à des fins de relations publiques et comme preuve de crimes de guerre pour les futures procédures judiciaires pénales internationales. »

L'équipe fait appel à IAI, Iceyer, Capella, ainsi qu'aux agences spatiales canadienne, allemande et européenne pour fournir des données SAR et Planet, MAXAR, Airbus, SIIS, Space View, Blacksky et d'autres sociétés pour fournir des données optiques.

Une conférence de presse avec Max Polyakov et Mykhailo Fedorov (invités, mais pas encore confirmés) est prévue le 1er mars à 10 h HNE

Les entreprises disposant de données doivent contacter [email protected] .

À propos d'EOS Data Analytics

EOS Data Analytics ( www.eos.com ), qui fait partie du portefeuille d'investissement de Noosphere Ventures, est un fournisseur mondial de confiance d'imagerie et d'analyse par satellite alimentées par l'IA. Les technologies de la société englobent des solutions d'observation de la Terre pour une prise de décision intelligente dans les secteurs de l'agriculture, des mines, du pétrole, de la défense et autres.

