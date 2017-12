EP Solutions alcanza a la final del European Venture Contest

(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/451106/PRNE_EP_Solutions_SA_Logo.jpg )



Joaquín Azpilicueta, CEO de EP Solutions SA ha presentado la compañía en los eventos secuenciales que condujeron a la final en Düsseldorf el 11 de diciembre y 12 de 2017.

Esta serie de eventos han supuesto una excelente oportunidad para interactuar con potenciales inversores y empresas asociadas.

Mientras tanto, la tecnología de EP Solutions sigue ganando interés científico y visibilidad a través de publicaciones importantes. Recientemente, el estudio "A New Algorithm to Visualize the Individual Relationship between Electrical Rotors from Non-Invasive Panoramic Mapping and Atrial Fibrosis to guide Ablation of Persistent Atrial Fibrillation" ha sido aceptado para su publicación en el Clinical Research in Cardiology Journal (IF 4,8).

Una versión oficial en PDF estará disponible en la revista y en el sitio web de EP Solutions muy pronto.

