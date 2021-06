EPFR lance un ensemble de données fournissant de nouvelles informations sur les marchés à partir des flux de fonds spéculatifs mondiaux

Ce nouvel ensemble de données offre une vue plus complète des flux de capitaux lorsqu'il est combiné à la base de données EPFR sur les ETF et les fonds communs de placement

BOSTON, 29 juin 2021 /PRNewswire/ -- EPFR , filiale d'Informa Financial Intelligence et leader mondial de l'industrie dans la fourniture de données sur les flux et les allocations de fonds aux institutions financières, présente son nouvel ensemble de données appelé « Hedge Fund Flows ». Cette nouvelle offre applique la compétence de base de EPFR dans une base de données combinée entre EPFR et son partenaire, Backstop BarclayHedge, offrant aux clients des renseignements sur les investissements d'un type d'investisseur particulièrement discret.

L'ensemble de données fournit des calculs de flux de fonds sans estimation au niveau des fonds. Il offre des statistiques précises sur les sentiments des investisseurs et l'activité des fonds spéculatifs, ainsi qu'une granularité permettant d'obtenir de meilleures informations. Associé aux données de EPFR sur les fonds communs de placement et les ETF, qui suivent 48 000 milliards de dollars de flux de capitaux mondiaux, l'ensemble de données Hedge Fund Flows offre aux investisseurs une vue plus complète des moteurs du marché qui stimulent les décisions en matière d'investissement et de gestion des risques.

« Nos clients ont exprimé un intérêt significatif pour l'analyse des flux spéculatifs et nous sommes heureux de mettre l'ensemble de données Hedge Fund Flows sur le marché, avec le soutien de notre partenaire Backstop BarclayHedge », a déclaré Cameron Brandt, directeur de la recherche chez EPFR. « EPFR est connu pour donner les moyens aux investisseurs grâce à des flux de fonds actualisés et des informations sur les allocations. Cette nouvelle offre poursuit cette mission, en aidant les clients à prendre des décisions d'investissement plus avisées. »

BarclayHedge recueille des données sur les performances des flux spéculatifs depuis plus de 30 ans et est reconnu comme une source fiable d'informations sur les performances des fonds, aidant les allocataires à mieux choisir les fonds.

« Fournir à nos clients des benchmarks et des analyses de performance des fonds spéculatifs est le cœur de notre activité », a déclaré Sol Waksman, président de Backstop BarclayHedge. « Nous sommes ravis de collaborer avec EPFR pour mieux servir la communauté des investisseurs au sens large grâce à ce nouvel ensemble de données sur les flux de fonds. EPFR est réputé pour être un leader du marché et constitue un partenaire précieux pour le lancement de ce nouveau produit. »

Hedge Fund Flows est le dernier ajout à une suite d'offres qui comprend les ensembles de données Fund Flows and Allocations, China Share Class Allocations et FX Allocations de EPFR. Pour plus d'informations sur l'offre Hedge Fund Flows, veuillez consulter le site : https://financialintelligence.informa.com/epfr-hedge-fund-flows-data .

À propos de EPFR :

EPFR, une filiale d'Informa plc (LSE: INF), fournit des données sur les flux de fonds et la répartition des actifs aux institutions financières du monde entier. En suivant plus de 133 700 fonds traditionnels et alternatifs domiciliés dans le monde entier et représentant un total de plus de 48 000 milliards de dollars d'actifs, nous fournissons une vue d'ensemble sur les flux d'investissement institutionnels et particuliers et les allocations des gestionnaires de fonds qui influencent les marchés mondiaux. Nos services de données sur les mouvements du marché comprennent des flux quotidiens, hebdomadaires et mensuels de fonds d'actions et de titres à revenu fixe, ainsi que des allocations mensuelles de fonds par pays, secteur et industrie. Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le site https://financialintelligence.informa.com/epfr .

EPFR, une division de Financial Intelligence, qui fait partie de la division Informa Intelligence d'Informa plc, est un fournisseur de produits et de services de premier plan qui aident les institutions financières du monde entier à se débarrasser du bruit et à prendre des mesures décisives. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site https://financialintelligence.informa.com .

À propos de Backstop BarclayHedge

BarclayHedge, une division de Backstop, gère actuellement des données sur plus de 7 100 fonds spéculatifs, fonds de fonds et CTA. Les indices BarclayHedge sont utilisés par des investisseurs institutionnels, des sociétés de courtage et des banques privées du monde entier comme référence de performance pour les secteurs des fonds spéculatifs et des fonds communs d'intervention sur les marchés à terme.

