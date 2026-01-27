EPG clôture un financement de série B de près de 100 millions de dollars US et renforce ses capacités de livraison de centres de données à l'échelle mondiale

SINGAPOUR, 28 janvier 2026 /PRNewswire/ -- EPG a récemment conclu son financement de série B en levant près de 100 millions de dollars américains. Ce tour de table a été organisé conjointement par les sociétés d'investissement internationales Forebright et Silicon Peak, avec la participation de GL Ventures, NRL Capital, YF Capital et Rockets Capital. En 2025, EPG a également conclu ses séries A et A+, levant des dizaines de millions de dollars américains auprès d'investisseurs tels qu'Eastern Bell VC, posant ainsi des bases solides pour sa prochaine phase de croissance.

Fondée en 2004 par une équipe ayant plus de vingt ans d'expérience dans l'industrie, EPG est un fournisseur de solutions modulaires pour centres de données, spécialisé dans l'intégration de systèmes d'alimentation, d'informatique et de refroidissement préfabriqués en usine. Le produit du financement de la série B permettra d'augmenter la capacité, le fonds de roulement et la croissance mondiale, renforçant ainsi la capacité d'EPG à fournir à l'échelle mondiale, des centres de données d'IA à grande échelle et à haute densité de puissance.

Le secteur mondial des centres de données est confrontée à des défis croissants en matière d'efficacité, en particulier sur les marchés étrangers tels que l'Asie du Sud-Est et l'Europe, où la faiblesse des chaînes d'approvisionnement locales et la pénurie de main-d'œuvre qualifiée entraînent des cycles de construction longs et des coûts plus élevés. Parallèlement, les charges de travail pilotées par l'IA augmentent les exigences en matière de vitesse de livraison, de densité de puissance et d'efficacité thermique et les modèles de construction traditionnels atteignent leurs limites.

Dans ce contexte, EPG relève ces défis avec des solutions modulaires de centres de données préfabriquées en usine. Son approche de centre de données modulaire transfère la majorité des activités de construction à l'usine, dans laquelle les modules sont assemblés et testés avant d'être rapidement installés et mis en service sur le site. S'appuyant sur des centres de fabrication à Johor Bahru et Shanghai, des équipes de livraison mondiales de bout en bout et des technologies internes telles que des systèmes de refroidissement liquide à plaque froide atteignant une efficacité énergétique inférieure à 1,3 et des groupes électrogènes diesel auto-développés, EPG permet un déploiement international plus rapide, plus fiable et plus rentable des centres de données.

Alick Wan, fondateur, président et directeur général d'EPG, a déclaré : « Ce financement de série B témoigne de la confiance des principaux investisseurs mondiaux. À l'avenir, nous continuerons à investir dans la recherche et le développement, la fabrication et les capacités de livraison mondiales afin de permettre un déploiement rapide et fiable des centres de données pour les clients du monde entier. »

Pour plus d'informations, consultez le site www.epg-module.com ou contacter [email protected].

À propos d'EPG

EPG est un fournisseur d'infrastructures modulaires et préfabriquées pour centres de données, basé à Singapour, qui s'appuie sur deux centres de recherche et développement à Singapour et à Shanghai et sur des centres de production avancés en Malaisie et en Chine. Avec plus de 20 ans d'expertise en ingénierie, EPG fournit des solutions innovantes et durables pour les déploiements hyper-échelle, cloud et d'entreprise à travers l'APAC, l'EMEA, les Amériques et d'autres marchés mondiaux.