EpiVax annonce sa participation au Consortium international pour le développement de la prochaine génération de vaccins antigrippaux (INDIGO)

PROVIDENCE, Rhode Island, 19 février 2021 /PRNewswire/ -- EpiVax, Inc. (« EpiVax ») annonce aujourd'hui sa participation au consortium INDIGO, un partenariat d'organismes de recherche et développement publics et privés de l'UE, de l'Inde et des États-Unis (financé par l'UE et l'Inde) dans le but de développer des vaccins antigrippaux de nouvelle génération présentant une meilleure réactivité, des coûts réduits et une meilleure accessibilité.

Le consortium INDIGO, dirigé par le Dr Remko van Leeuwen (chercheur principal d'INDIGO) de l'Institut d'Amsterdam pour la santé mondiale et le développement (« AIGHD »), prévoit d'atteindre cet objectif en explorant des concepts novateurs de vaccins antigrippaux. Le groupe aura pour objectif de produire de nouveaux vaccins contre la grippe saisonnière (A et B) et la grippe aviaire (H7N9 et H5N1) en combinant trois éléments de pointe : de nouveaux vaccins recombinants l'HA avec une immunogénicité accrue, un adjuvant puissant et une administration par timbres intradermiques sans aiguille. Le consortium cherchera à valider cette approche en démontrant l'immunogénicité et la sécurité préclinique, et la fabrication selon les BPF pour préparer un vaccin à l'essai clinique de phase I.

EpiVax appliquera son expertise en vaccinologie computationnelle dans cet effort, en combinant des approches immunoinformatiques propriétaires et des méthodes de modélisation structurelle (en collaboration avec le Dr Celia Schiffer de l'UMass Medical School) pour concevoir des antigènes optimisés à inclure dans les candidats vaccins recombinants saisonniers et pandémiques à base d'HA. Ces nouveaux antigènes seront précisément conçus par les scientifiques d'EpiVax pour éviter l'induction régulatrice des cellules T (Treg) et pour favoriser le recrutement de cellules T CD4+ à mémoire spécifique de l'HA de la grippe saisonnière, largement réactives, afin de stimuler les réponses des anticorps protecteurs tout en conservant les épitopes d'anticorps neutralisants que l'on rencontrerait lors d'une infection naturelle par l'HA de type sauvage. Ce travail sera réalisé en utilisant les outils immunoinformatiques exclusifs de la société, notamment EpiMatrix, ClustiMer et JanusMatrix, contenus dans la boîte à outils iVAX, une approche qui a été validée dans les travaux d'ingénierie immunitaire H7N9 menés avec succès par EpiVax en collaboration avec le Dr Ted Ross de l'Université de Géorgie (« UGA »).

EpiVax fonctionnera dans la phase initiale de conception de l'antigène, puis fournira les séquences optimisées à ExpreS2ion Biotechnologies pour le développement d'antigènes recombinants. Les antigènes recombinants seront transmis à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (« INSERM »), dont les scientifiques, dirigés par le Dr Jagadeesh Bayry, testeront les antigènes optimisés dans des matériaux de donneurs humains et des modèles de laboratoire avancés, tels que des souris humanisées, afin de valider l'immunogénicité et la sécurité préclinique des candidats vaccins.

Le directeur de la recherche sur les vaccins d'EpiVax, le Dr Lenny Moise, a déclaré : « Nous sommes heureux de participer au consortium INDIGO. EpiVax est le fer de lance de la recherche en vaccinologie computationnelle depuis plus de vingt ans, en identifiant des techniques innovantes pour améliorer la conception des antigènes des vaccins, et nous sommes impatients d'appliquer notre expertise à la recherche de vaccins antigrippaux plus sûrs et plus efficaces. »

