EpiVax fait des progrès sur un vaccin contre les variantes du SRAS-CoV-2

PROVIDENCE, Rhode Island, 1er décembre 2021 /PRNewswire/ -- EpiVax, Inc. ("EpiVax") a confirmé que les épitopes du vaccin EPV-CoV-19 de la société sont conservés à 98,2 % dans la nouvelle variante Omicron du SRAS-CoV-2. EpiVax et EpiVax Therapeutics, Inc. ("EVT") manifestent également leur engagement à faire entrer le nouveau vaccin à épitopes de cellules T en phase clinique en 2022. L'EPV-CoV-19 est destiné à être utilisé pour la protection contre les variantes préoccupantes (VOC) après une exposition primaire au SRAS-CoV-2 ou une vaccination. Il est sur le point d'entrer dans la phase de développement clinique, tandis que la formulation, le dépôt de la demande d'homologation (IND) et le protocole d'essai clinique sont finalisés.

L'EPV-CoV-19 stimulera la réponse des cellules T, un élément clé de la protection immunitaire contre le SRAS-CoV-2. Grâce à des outils immunoinformatiques exclusifs, EpiVax a sélectionné des séquences hautement immunogènes (épitopes des lymphocytes T) conservées dans tous les nouveaux types de SRAS-COV-2, notamment alpha, bêta, gamma, delta et omicron. L'analyse effectuée aujourd'hui sur 188 758 séquences du SRAS-CoV-2 a révélé que les épitopes du vaccin sont conservés à 97-99% contre le COV. Malgré le nombre très élevé de mutations dans le COV Omicron, seuls trois des 164 épitopes du vaccin devraient être inefficaces pour protéger contre le COV Omicron.

La plupart des concepteurs de vaccins COVID se sont concentrés sur la réponse des anticorps au virus pandémique, tandis que les experts d'EpiVax, à la pointe de la conception informatique de vaccins, ont toujours observé que les réponses des cellules T induites par le vaccin jouent un rôle important dans la protection conférée par l'exposition et la vaccination. EpiVax s'est attaché à identifier les épitopes de la plus haute qualité (hautement immunogènes) qui sont conservés de manière croisée entre les souches de coronavirus, afin de créer un vaccin susceptible d'être efficace contre toutes les variantes du SRAS-CoV-2 identifiées à ce jour ou qui émergeront bientôt, y compris Omicron. Les épitopes du vaccin se sont révélés efficaces dans des études in vitro chez l'homme et in vivo chez la souris. EPV-CoV-19 a été concédé sous licence à EVT, une société privée soutenue par des investisseurs, également située dans le R.I.

À propos d'EpiVax :

EpiVax est une société de biotechnologie spécialisée dans la prédiction des épitopes des cellules T, la modulation immunitaire et la conception rapide de vaccins. Les kits d'outils de dépistage de l'immunogénicité d'EpiVax, ISPRI et iVAX , sont utilisés pour faire avancer la recherche d'une liste mondiale d'entreprises.

Pour plus d'informations sur EpiVax, rendez-vous sur le site www.epivax.com .

À propos de EVT :

EVT utilise la technologie de pointe d'EpiVax pour concevoir des produits thérapeutiques qui activent les lymphocytes T afin de guérir ou de prévenir les maladies. Le pipeline d'EVT comprend un vaccin contre le COVID-19 et un vaccin personnalisé contre le cancer de la vessie. Pour plus d'informations sur EPV-CoV-19, visitez ce lien , ou contactez Nicole Ruggiero , COO d'EVT.

Pour plus d'informations sur EVT, rendez-vous sur le site www.epivax.com .

