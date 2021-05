EpiVax identifie des épitopes de cellules T essentiels à une réponse immunitaire robuste des cellules T dans le SRAS-CoV-2, résultats publiés dans le NPJ Vaccines

PROVIDENCE, Rhode Island, 18 mai 2021 /PRNewswire/ -- EpiVax, Inc. (« EpiVax ») annonce la publication de « Highly conserved, non-human-like, and cross-reactive SARS-CoV-2 T cell epitopes for COVID-19 vaccine design and validation » dans le NPJ Vaccines. Cette recherche identifie les épitopes peptidiques associés à l'immunité des lymphocytes T contre le SRAS-CoV-2 et confirme que les patients en convalescence développent une mémoire immunitaire contre les épitopes reconnus par iVAX. L'immunité des cellules T est un élément important de la protection immunitaire à long terme et il est essentiel pour les développeurs de vaccins de créer de futurs vaccins qui activent une réponse immunitaire robuste des cellules T.

Les réponses immunitaires des cellules T aux vaccins COVID-19 ne sont pas encore bien caractérisées puisque le développement initial du vaccin est axé sur la réponse immunologique. Alors que l'attention mondiale se porte sur l'instauration d'une immunité à long terme, les chercheurs cherchent à s'intéresser à l'immunité des lymphocytes T avec des suivis de vaccination ou des rappels. Les chercheurs d'EpiVax ont confirmé l'existence de 18 épitopes de cellules T précédemment décrits dans des recherches évaluées par des pairs, mais ont également identifié 14 épitopes supplémentaires qui sont décrits ici pour la première fois. Ces épitopes se sont également révélés être très conservés dans les séquences de tous les variants identifiés du SRAS-CoV-2, ce qui indique qu'un vaccin dirigé contre les cellules T serait plus résistant aux nouveaux variants que les vaccins existants.

Longtemps considérés comme des experts éminents de l'immunité des cellules T et de la conception de vaccins basés sur les cellules T, les chercheurs d'EpiVax et leurs collaborateurs développent un vaccin contre le SRAS-CoV-2, l'EPV-CoV19 . Dans une étude d'immunisation préclinique menée chez des souris transgéniques HLA, l'EPV-CoV-19 a induit une forte réponse des cellules T de type 1, caractéristique des vaccins COVID-19 fiables et efficaces.

Interrogé sur les conséquences de cette recherche, le Dr Lenny Moise, directeur de la recherche sur les vaccins chez EpiVax, a déclaré : « Les études sur la vaccination du COVID-19 montrent que la neutralisation des anticorps n'est pas indispensable à la protection. Les cellules T peuvent jouer un rôle dans la rapidité de la protection. Nous avons trouvé des déclencheurs de l'immunité des cellules T qui favoriseront le développement de vaccins fiables et efficaces ciblant les cellules T. »

À propos d'EpiVax :

EpiVax est une entreprise de biotechnologie qui possède une expertise en prédiction de l'épitope des cellules T, en modulation immunitaire et en conception de vaccins accélérée. Les outils d'analyse de l'immunogénicité d'EpiVax pour les thérapies et les vaccins, ISPRI et iVAX, sont utilisés pour faire progresser la recherche d'un grand nombre d'entreprises dans le monde.

