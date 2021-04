- EpiVax muestra la inducción de tolerancia específica de antígeno en la alergia a los tregítopos, con sus resultados publicados en Frontiers in Immunology

PROVIDENCE, R.I., 27 de abril de 2021 /PRNewswire/ -- EpiVax, Inc. ("EpiVax") ha anunciado la publicación "Tregitopes Improve Asthma by Promoting Highly Suppressive and Antigen-Specific Tregs" in Frontiersin Immunology. Esta investigación destaca a los tregítopos como una terapia prometedora para hacer frente a la alergia. Se ha descubierto que la administración de tregítopos derivados de IgG induce células T reguladoras supresoras específicas de antígeno en modelos de ratón murino alérgico a la ovoalbúmina (OVA) y la ambrosía, todo ello estando atenuado por medio de la hiperreactividad de las vías respiratorias inducida por alérgenos y por la inflamación pulmonar.

Los tregítopos son péptidos que están en la inmunoglobulina humana. Fueron descubiertos por primera vez en el año 2008 por medio de la doctora Anne De Groot y William Martin. Desde ese momento, EpiVax ha validado muchos más tregítopos y ha llevado a cabo el desarrollo de un sólido patrimonio de patentes de tregítopos. Contando con una amplia gama de aplicaciones terapéuticas, los tregítopos se pueden co-formular o fusionar con proteínas para inducir tolerancia específica al antígeno. EpiVax actualmente está otorgando licencias para tregítopos junto a socios comerciales y académicos. Más información acerca de la EpiVax Tregitope Platform disponible aquí.

Los tregítopos pueden activar las células T reguladoras y regular a la baja la inflamación dentro de una amplia gama de tipos de enfermedades. Este mecanismo de acción ha sido utilizado por otros que tienen como objetivo conseguir aprovechar el valor de los tregítopos, incluyendo Marieme Dembele, el doctor Bruce Mazer y Amir Massoud de la McGill University, Montreal, Canadá. Dembele y su equipo llevaron a cabo anteriormente la demostración de la inducción de tolerancia específica al antígeno por parte de los tregítopos en la enfermedad alérgica de las vías respiratorias. La regulación a la baja específica de antígenos impulsada por tregítopos se ha documentado en otros modelos de enfermedades, entre las que se incluyen la diabetes de tipo I, alergia inducida por cucarachas, colitis experimental y pérdida de embarazo. EpiVax se ha visto reforzada gracias a estos descubrimientos y espera conseguir un futuro brillante continuado para el programa de los tregítopos.

En lo que respecta al potencial de terapias futuras, el doctor Bruce Mazer, científico principal del Instituto de Investigación del The McGill University Health Centre, destacó: "La terapia basada en tregítopos puede poner en marcha tratamientos mejorados en relación a las alergias y otras afecciones inflamatorias. El tratamiento basado en IgG tregítopos supone una alternativa sintética a la IgIV, que cuenta con una especificidad superior y probablemente menos efectos secundarios, frente a los tratamientos inmunosupresores a base de esteroides para combatir el asma alérgica".

Acerca de EpiVax:

EpiVax es una empresa de biotecnología con experiencia en predicción de epitopos de células T, modulación inmune y diseño rápido de vacunas. Los kits de herramientas de detección de inmunogenicidad de EpiVax para terapias y vacunas, ISPRI e iVAX, se emplean para avanzar en la investigación de una lista global de empresas.

