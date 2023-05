EpiVax, une jeune entreprise de biotechnologie basée à Providence, célèbre son 25e anniversaire

PROVIDENCE, R.I., 18 mai 2023 /PRNewswire/ -- EpiVax, Inc. (« EpiVax ») fête son 25e anniversaire en renouvelant l'engagement de l'entreprise à améliorer la santé humaine partout dans le monde tout en soulignant le développement d'outils révolutionnaires réalisé par la société. En outre, EpiVax célèbre le travail de deux organisations à but non lucratif qui ont été partenaires d'EpiVax pendant la quasi-totalité de ces 25 années.

EpiVax est un organisme de recherche innovant qui développe des algorithmes et des outils informatiques pour évaluer l'immunogénicité et concevoir des vaccins. Il a également inventé une large gamme de produits qui permettent de moduler les réponses immunitaires.

Voici quelques exemples de ces outils de pointe :

ISPRI : la première boîte à outils entièrement intégrée et basée dans le Cloud pour l'analyse des risques d'immunogénicité, qui évalue plus de 2 millions de séquences provenant de développeurs mondiaux de produits biologiques sur une période de 12 mois.

PANDA : un programme d'analyse des risques d'immunogénicité pour les médicaments génériques à base de peptides.

iVAX : une boîte à outils pour la conception in silico de vaccins contre les maladies infectieuses émergentes et existantes.

JanusMatrix : un outil permettant de définir les épitopes potentiellement tolérogènes ou tolérants.

Tregitope : des épitopes des cellules T qui modulent l'immunogénicité et induisent une tolérance spécifique à l'antigène.

PIMA : un outil d'évaluation des risques d'immunogénicité individualisé (personnel).

ANCER : un outil de conception de vaccins personnalisés contre le cancer, actuellement sous licence d' EpiVax Therapeutics , une filiale d'EpiVax.

EpiCC : l'outil EpiVax le plus récent, qui évalue l'efficacité des vaccins contre les souches émergentes d'agents pathogènes (comme la grippe ou le COVID).

Outre la gamme d'outils qu'EpiVax a déployée au cours des 25 dernières années, l'entreprise a franchi de nombreuses étapes qui méritent d'être célébrées. EpiVax a généré plus de 100 millions de dollars en contrats commerciaux et en subventions fédérales et est passée de 4 à 40 employés. Il s'agit de la première société d'immunoinformatique à avoir fourni à ses clients, dès 2006, des outils en ligne pour la conception de vaccins et de produits biologiques.

EpiVax est honorée d'étendre son impact sur la santé humaine en soutenant des organisations à but non lucratif par le biais de dons et des efforts bénévoles actifs des membres de son équipe.

La Clínica Esperanza/Hope Clinic (CEHC) est située près du siège d'EpiVax dans le quartier de Valley à Providence. La CEHC fournit des soins primaires sans rendez-vous à plus de 2 000 immigrés et réfugiés non assurés de Rhode Island. Avec le soutien des bénévoles du quartier (et d'EpiVax), la CEHC a fourni des tests COVID gratuits et a distribué plus de 17 000 vaccins COVID aux résidents non assurés de Providence pendant la pandémie. On estime que la clinique sans rendez-vous de la CEHC, appelée CHEER, permet d'économiser plus de 500 000 dollars par an en frais de salle d'urgence pour les personnes non assurées. EpiVax soutient la CEHC en finançant le salaire de l'examinateur de l'assurance qualité de la clinique.

La GAIA Vaccine Foundation (GAIA VF) a également été soutenue par EpiVax depuis sa création avec des contributions en nature telles que des bureaux gratuits et l'implication directe du PDG d'EpiVax. Dédiée à l'amélioration de l'accès aux vaccins, la GAIA VF a lancé des projets innovants tels que Corona Kele, un projet de renforcement de la confiance dans les vaccins COVID pour les habitants de Bamako, du Mali et d'Afrique de l'Ouest.

VaxGivesBack est le comité de responsabilité d'entreprise dirigé par les employés d'EpiVax. Le comité organise des opportunités de bénévolat et des campagnes de dons qui soutiennent les organisations locales dans le besoin. Ensemble, EpiVax et VaxGivesBack versent chaque année 50 000 dollars à des organisations à but non lucratif dans les quartiers à faibles revenus d'Olneyville et de Valley.

