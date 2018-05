Epson do Brasil lança novos modelos de multifuncionais EcoTank

Todos os modelos possuem design compacto, pensado para ocupar pouco espaço no escritório, e tanque de tinta frontal, permitindo ao usuário acompanhar facilmente o nível de tinta disponível no equipamento. Os modelos Epson L4150, L4160 e L6171, mais robustos para atender a uma maior demanda de impressões diárias, são capazes de imprimir até 6000 páginas coloridas ou 7500 páginas mono com os tanques cheios. Com isso o custo de tinta por página de impressão chega a R$0,01. Outro diferencial está na cabeça de impressão Micropiezo, feita para durar por toda a vida útil da impressora, reduzindo ainda mais os custos de manutenção a médio e longo prazo.

A facilidade de utilização dos novos modelos Epson se faz presente na conectividade WiFi-Direct, tecnologia que permite a comunicação direta entre as multifuncionais com notebooks e dispositivos móveis, sem a necessidade de roteador. Isso torna muito mais fácil o compartilhamento em uma rede de trabalho, além de possibilitar seu uso remoto, através de aplicativo disponibilizado gratuitamente pela Epson.

Já o modelo L850 foi desenvolvida para impressão de fotografias com qualidade profissional, sem abrir mão do baixo custo do sistema EcoTank. Ele conta com tanque de tinta com seis cores, ampliando a gama de tonalidades, para impressão com cores intensas e fiéis a imagem original. Além disso conta com o diferencial da impressão em CD e DVD, e entrada para cartão de memória SD.

A Impressora.com, referência no e-commerce no segmento de artigos profissionais para impressão, já conta com os novos modelos EcoTank, reforçando sua parceria com a Epson na distribuição de seus equipamentos para todo o território nacional.

Contato: Daniel Monteiro - (21) 3993-1862

