Epson fait don d'imprimantes et de projecteurs EcoTank à la Fondation Usain Bolt

Usain Bolt, qui est devenu plus tôt cette année l'ambassadeur européen d'Epson et le visage d'une importante campagne de sensibilisation pour les imprimantes EcoTank d'Epson, a assisté à la cérémonie officielle. Tout en encourageant les étudiants présents à la cérémonie à travailler dur, à être dévoués, à croire en eux et à rêver grand afin d'être le meilleur possible, il a déclaré : « C'est toujours un plaisir de redonner à la Jamaïque. C'est un sentiment merveilleux de voir les enfants avoir une meilleure opportunité que moi parce que je sais ce que beaucoup d'entre eux vivent des difficultés qu'ils les ont vécues tout au long de cette pandémie. Je crois que les enfants ont droit au meilleur départ dans la vie. Avec un accès au meilleur équipement possible, les écoles primaires de toute la Jamaïque en bénéficieront grandement. Epson partage ma vision de rendre l'éducation accessible à tous et, ensemble, nous aidons les enfants de toute la Jamaïque à donner vie à leurs rêves d'un avenir durable, plus sain et plus heureux. »

Epson partage l'ambition d'Usain Bolt de contribuer à un changement positif au sein de la communauté et d'aider les enfants à recevoir la meilleure éducation possible. Maria Eagling, directrice du marketing européen chez Epson, a déclaré : « Nous sommes ravis de travailler avec la Fondation Usain Bolt pour aider autant que possible les enfants jamaïcains. Espérons que les imprimantes et les projecteurs les aideront à rêver en grand et leur donneront une longueur d'avance pour faire de ces rêves une réalité. »

La cérémonie a également été suivie par Mme Karlene Segree du ministère de l'Éducation, le président de la Fondation Usain Bolt, le révérend Winsome Wilkins, le directeur de Nugent Walker-Usain Bolt et la mère de Jennifer Bolt-Usain Bolt.

À propos d'Epson

Epson est un leader technologique mondial dédié à la co-création de la durabilité et à l'enrichissement des communautés en tirant parti de ses technologies et technologies numériques efficaces, compactes et précises pour connecter les personnes, les objets et les informations. L'entreprise se concentre sur la résolution de problèmes de société grâce à des innovations dans les domaines de l'impression domestique et bureautique, de l'impression commerciale et industrielle, de la fabrication, des visuels et du style de vie. Epson deviendra carbone négatif et éliminera l'utilisation de ressources souterraines épuisables telles que le pétrole et le métal d'ici 2050.

Dirigé par la société japonaise Seiko Epson Corporation, le groupe mondial Epson génère des ventes annuelles d'environ 1 000 milliards de JPY.

global.epson.com/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1707572/EPSON_Usain_Bolt_Foundation.jpg

SOURCE Epson Europe