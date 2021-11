Epson nomme Usain Bolt comme son dernier apprenti Mythbuster

Dans la vidéo, Usain démontre de manière amusante et légère que les cartouches ne sont plus la seule option pour l'encre d'imprimante. Usain et Roz expliquent que les imprimantes EcoTank d'Epson sont équipées de réservoirs d'encre rechargeables au lieu de cartouches et contiennent suffisamment d'encre pour durer jusqu'à trois ans, ce qui permet d'économiser jusqu'à 90 % des coûts d'impression.

Roz Addison a déclaré : « Nous sommes ravis d'accueillir Usain dans l'équipe. J'ai été assez surprise quand il a demandé à faire partie de Mythbuster, mais comme vous pouvez le constater, il est vraiment bon ! Et il est très très rapide, il va certainement nous tenir en haleine ! »

Vous pouvez voir la première performance d'Usain en tant que MythBuster Epson sur notre site Web, nos canaux de médias sociaux ou sur YouTube à https://www.youtube.com/watch?v=lgwvRO3AEeE . Il jouera dans d'autres vidéos Mythbusting plus tard dans l'année.

Vous pouvez également regarder les autres Mythbusters d'Epson sur notre chaîne YouTube ( https://www.youtube.com/epsoneurope ). Parmi les mythes démystifiés, citons l'encre qui s'épuise toujours au moment où vous en avez besoin, l'encre est plus chère que le champagne, l'impression depuis votre mobile est difficile et bien d'autres encore.

Le mois dernier, Epson a annoncé un partenariat à l'échelle européenne avec Usain Bolt, l'homme le plus rapide du monde. Usain est le visage d'une grande campagne de sensibilisation pour les imprimantes EcoTank sans cartouche d'Epson. Devenir un stagiaire Mythbuster n'est qu'une partie du plaisir ! Usain est également la vedette d'une campagne de publicité télévisée au Royaume-Uni et en Allemagne, et il apparaît sur des panneaux d'affichage, sur des points de vente dans de grands magasins et sur les médias sociaux. Vous pouvez voir Usain en action ici - https://www.youtube.com/user/EpsonEurope

1.Sur la base d'un volume d'impression de 100 pages par mois et du rendement le plus faible produit par le premier jeu d'encres.

2.ReadyPrint EcoTank - économisez jusqu'à 90 % sur les coûts d'impression

3.Le calcul de l'offre Epson ReadyPrint Unlimited comprend les flacons d'encre fournies (incluses dans l'imprimante) et les frais d'activation de l'appareil concerné, ainsi que le coût de l'abonnement pour l'impression du nombre maximum de pages dans le cadre du plan concerné sur une période de 5 ans. Le calcul comprend les flacons d'encre fournis (inclus avec l'imprimante) et les frais d'activation de l'appareil, ainsi que le coût de l'abonnement pour l'impression du nombre maximum de pages dans le cadre du plan correspondant sur une période de 5 ans, par rapport au coût moyen d'achat d'une imprimante (plus les cartouches fournies) et l'impression du même nombre de pages (impressions A4 de la norme ISO/IEC 24711) avec les consommables d'origine utilisés dans les 50 imprimantes grand public les plus vendues (selon les données de GfK sur les appareils d'impression à jet d'encre et les cartouches d'impression à jet d'encre dans les points de vente pour l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l'Espagne et l'Italie du 19 avril à mars 2020). Coût par page calculé par rapport aux coûts d'impression moyens de ces 50 premiers modèles, en divisant le revenu des ventes de cartouches et le rendement total par les ventes unitaires (selon les données du panel Point de vente de cartouches d'impression à jet d'encre de GfK pour l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l'Espagne et l'Italie, du 19 avril à mars 2020).

4.Coût moyen par page économisée et nombre moyen de cartouches d'encre nécessaires pour imprimer le même nombre de pages que les flacons d'encre EcoTank "102" et "104". Comparaison entre le rendement moyen (impressions A4 de la norme ISO/IEC 24711) des flacons EcoTank "102" et "104" et les consommables d'origine utilisés dans les 50 imprimantes à cartouche jet d'encre les plus vendues (selon les données du panel du marché des appareils d'impression jet d'encre et des cartouches d'impression jet d'encre au point de vente de GfK pour l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l'Espagne et l'Italie du 19 avril à mars 2020).

