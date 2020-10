Epson Taiwan met à disposition des moteurs optiques pour lunettes intelligentes dans le monde entier et établit des partenariats avec des organisations locales pour créer un écosystème de RA de premier plan

Jim Lu, président d'Epson Taïwan a déclaré : « Les entreprises taïwanaises sont à la pointe du secteur des lunettes intelligentes et constituent le meilleur choix pour les sociétés et les particuliers qui ont besoin d'un ensemble complet de solutions de RA. Epson est fière d'être à l'avant-garde de cette technologie et d'offrir une nouvelle façon de vivre la RA. Et comme le COVID-19 est un problème grave qui touche le monde entier, le moment est venu d'aider d'autres régions et nations en construisant de meilleurs outils qui permettent de travailler à distance de manière sûre et intelligente. »

Les entreprises taïwanaises sont leaders dans le domaine du matériel, des logiciels, de la détection et de la conception, ce qui en fait des partenaires mondiaux de choix pour l'innovation en matière de RA. Epson Taïwan, en collaborant avec des entreprises qui possèdent leur propre technologie de base en matière de lunettes intelligentes, développe un point de contact unique et met en place un environnement de RA de premier ordre.

La série Jorjin J-Reality est la première gamme de lunettes intelligentes conçues et fabriquées à l'aide du moteur optique d'Epson. La gamme présente des caractéristiques matérielles telles qu'un micro-écran Si-OLED qui offre une image cristalline, un circuit de commande d'affichage intégré et des capteurs de mouvement pour une fonctionnalité étonnante.

Ensemble, Epson, la TSGIA et d'autres partenaires locaux accueillent toutes les marques et les entrepreneurs du monde entier pour mettre à niveau leur technologie, développer leurs activités et créer une nouvelle valeur.

