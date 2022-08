eQ Technologic révolutionne la facilité d'intégration et d'analyse des données avec eQube® Cloud

COSTA MESA, Californie, 24 août 2022 /PRNewswire/ -- eQ Technologic, le fournisseur de la plateforme eQube®-DaaS (Data as a Service), a annoncé plus tôt aujourd'hui le lancement d'un nouveau format d'accès à ses produits : une solution native du cloud, de nouvelle génération, pour l'intégration des données et des applications et les défis analytiques, à savoir, eQube® Cloud. Essai gratuit de 15 jours d'eQube® Cloud | eQ Technologic (1eQ.com)

eQ Technologic revolutionizes ease of data integration & analytics with eQube®️ Cloud

Dinesh Khaladkar, président-directeur général d'eQ Technologic, a déclaré : « eQube® Cloud change la donne et démocratise davantage l'accès à de puissantes solutions d'intégration et d'analyse des données, permettant ainsi aux organisations d'accélérer leur parcours de transformation numérique. »

Avec eQube® Cloud, il est possible de connecter, d'intégrer et de migrer en toute transparence des données provenant de systèmes disparates, de fédérer, d'orchestrer, de synchroniser et de fusionner des données, de créer rapidement des API et des applications « à usage unique », et de réaliser des analyses exploitables avec des visualisations époustouflantes de données en temps quasi réel à l'échelle de l'entreprise. La solution permet d'intégrer toutes les données, tous les formats, toutes les API, toutes les vitesses, toutes les applications ou tous les appareils. Tout cela sans écrire le moindre code, en permettant une collaboration sécurisée et en respectant les règles de sécurité.

Sanjeev Tamboli, vice-président des produits et directeur technique chez eQ Technologic, a commenté : « Les utilisateurs pourront tirer pleinement parti de la force de la plateforme eQube®-DaaS qui établit une structure de données robuste, résiliente et évolutive connectant des sources de données disparates à l'échelle de l'organisation (COTS, GOTS, existantes, NoSQL, fichiers, données de diffusion en continu, IoT, etc.) grâce à des analyses pertinentes. Autrement dit, eQube®-DaaS accélère la transformation numérique des clients. »

Profitez de cette opportunité et inscrivez-vous dès maintenant pour découvrir la puissance d'eQube® Cloud !

Essai gratuit de 15 jours d'eQube® Cloud | eQ Technologic (1eQ.com)

Bon vent à eQube® Cloud !

À propos d'eQ Technologic

eQ Technologic, Inc. (« eQ ») est un fournisseur de confiance de la plateforme eQube®-DaaS (Data as a Service) qui offre à ses clients une structure de données hautement évolutive, résiliente et sécurisée.

eQube®-DaaS est une puissante plateforme d'intégration et d'analyse de données au code bas/sans code. Elle établit un réseau de base numérique reliant les données, les applications et les appareils à l'échelle de l'entreprise. Cela crée une « structure de données » qui met la puissance de l'analyse entre les mains des utilisateurs finaux, ce qui permet d'obtenir des informations exploitables. Les solutions basées sur la plateforme eQube®-DaaS permettent d'importants gains de productivité qui accélèrent la transformation numérique.

Visitez https://www.1eQ.com/Free_Trial pour en savoir plus sur eQube® Cloud.

Contact pour les médias :

Kanchan Khaladkar

directrice marketing

[email protected]

