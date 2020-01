EQI Investimentos supera R$ 7 bilhões sob administração

Este ano, porém, o desafio segue ousado: "Buscamos manter a mesma trajetória de crescimento dos últimos anos para alcançar um novo patamar para o negócio", diz Juliano Custódio, CEO da EQI Investimentos. "Nosso sonho, quando começamos, era chegar ao final de 2020 com R$ 1 bilhão sob administração, mas hoje já somos sete vezes maiores e estamos apenas no começo do ano", acrescenta.

Colaboradores

Por trás deste crescimento está o trabalho atualmente de 300 colaboradores, entre os quais 280 assessores de investimentos, em nove escritórios, espalhados por todas as regiões do país, atendem mais de 28 mil clientes. No entanto, como o objetivo da EQI é dobrar de tamanho, mais 200 colaboradores devem se juntar aos times nos próximos meses.

"Queremos construir uma empresa com uma cultura forte e que seja percebida pela qualidade no atendimento. Temos paixão em 'colecionar' investidores e este é o segredo para o sucesso e a confiança que, diariamente, todos os clientes da EQI Investimentos depositam em nós", conta Juliano Custódio.

Sobre a EQI Investimentos

O maior Agente Autônomo de Investimentos em número de assessores e um dos maiores em volume de recursos sob assessoria, a EQI se destaca pelo excelente Net Promoter Score (NPS), índice que avalia a satisfação do cliente. Isso faz da EQI destaque em retenção e aquisição de clientes via indicação. Com sede em Balneário Camboriú, possui escritórios em mais 8 cidades distribuídas em todo o território nacional.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1083928/eqi.jpg?p=original

FONTE EQI Investimentos

SOURCE EQI Investimentos