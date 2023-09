EQT PRIVATE EQUITY VEND LIMACORPORATE À ENOVIS : LE SITE ITALIEN DE SAN DANIELE DEL FRIULI RESTERA LE PIVOT DE LA PRODUCTION, ET BÉNÉFICIERA DE NOUVEAUX INVESTISSEMENTS

UDINE, Italie, 25 septembre 2023 /PRNewswire/ -- EQT Private Equity annonce la vente de LimaCorporate à Enovis. Avec cette transaction, LimaCorporate fera partie du groupe Enovis, coté au NYSE, dans le cadre d'une combinaison stratégique qui crée un leader mondial de l'industrie orthopédique.

Fondée en 1945 par la famille Lualdi et basée à San Daniele del Friuli, en Italie, LimaCorporate est un fabricant mondial d'implants orthopédiques. Son héritage d'innovation se reflète dans son savoir-faire de pointe en matière de fabrication additive, comme sa technologie exclusive de titane trabéculaire (TT). LimaCorporate s'est développée au fil des années pour devenir l'une des principales sociétés orthopédiques européennes, élargissant son portefeuille de produits principalement grâce à l'innovation interne et à l'avancement de ses capacités d'impression 3D.

LimaCorporate, en collaboration avec EQT, a investi pour consolider son offre de base et augmenter sa capacité de fabrication face à une demande en croissance rapide, tout en développant davantage les talents pour exécuter l'expansion du marché, avec une croissance mondiale accélérée. En 2022, la société a atteint un chiffre d'affaires de 249 millions d'euros et continuera d'apporter des innovations essentielles aux chirurgiens et aux patients au sein d'Enovis.

En devenant membre du groupe Enovis, coté à la bourse de New York, LimaCorporate bénéficiera d'un réseau mondial plus étendu et de nouvelles opportunités commerciales grâce à la complémentarité des portefeuilles de produits et de la pénétration du marché des deux sociétés. De nouveaux investissements accéléreront l'achèvement du nouveau bâtiment de production au siège social de San Daniele del Friuli. Les usines de production locales continueront à soutenir l'expansion mondiale du Groupe.

Matteo Thun, associé au sein de l'équipe consultative d'EQT Private Equity, a déclaré, « LimaCorporate est un véritable exemple d'ingénierie et de technologie sophistiquées conçues pour responsabiliser les chirurgiens et améliorer la vie des patients. EQT est fier d'avoir fait partie du parcours de l'entreprise et je tiens à remercier l'équipe de direction et tous les employés de LimaCorporate, qui travaillent avec enthousiasme chaque jour pour proposer des produits qui changent la vie des patients du monde entier. Il est passionnant de voir un acteur mondial comme Enovis unir ses forces à celles de LimaCorporate dans le cadre d'une telle combinaison stratégique ».

Massimo Calafiore, PDG de LimaCorporate, a déclaré, « Je suis fier de la valeur que nous avons créée au fil des années et en particulier au cours des douze derniers mois. Je tiens à remercier personnellement tous les habitants de Lima pour l'énergie, l'enthousiasme et la motivation dont ils ont toujours fait preuve dans leur travail quotidien. De plus, je tiens à remercier EQT pour avoir été un partenaire de soutien en investissant dans notre entreprise et en contribuant de manière substantielle à la croissance de LimaCorporate. Le travail incessant de cette équipe de direction et de l'ensemble de l'organisation au cours de l'année dernière, visant à aider les patients et à créer de la valeur, a permis à Lima de s'imposer comme l'une des entreprises les plus passionnantes du secteur. La nouvelle association avec Enovis constitue une étape clé dans notre parcours et j'ai hâte de voir le groupe combiné continuer à développer des produits innovants pour les chirurgiens afin de restaurer l'eMotion of Motion chez nos patients ».

Matt Trerotola, PDG d'Enovis a déclaré, « Nous sommes extrêmement heureux que la talentueuse équipe de LimaCorporate rejoigne la famille Enovis. Dès le début, il était clair que nous partagions une passion commune pour l'utilisation de l'innovation chirurgicale pour améliorer les résultats pour les patients, et ensemble, nous continuerons à concevoir et à fournir les meilleurs produits et technologies. Cette combinaison stratégique élargit et renforce notre portée géographique et notre leadership orthopédique dans le monde entier. »

La transaction est soumise aux conditions et approbations habituelles et devrait être finalisée début 2024. Dans le cadre de la transaction, Enovis a l'intention de racheter, de rembourser et/ou d'annuler intégralement certaines dettes de LimaCorporate à la clôture ou vers cette date, y compris les obligations garanties de premier rang à taux variable de LimaCorporate S.p.A. venant à échéance en 2028 et la facilité de crédit renouvelable existante du groupe.

À propos de LimaCorporate

LimaCorporate est une entreprise orthopédique mondiale, axée sur l'innovation numérique et le matériel adapté aux patients, qui fait progresser les soins centrés sur le patient. Ses solutions technologiques pionnières sont développées pour responsabiliser les chirurgiens et améliorer les résultats pour les patients à la suite d'une chirurgie de remplacement des articulations. Son objectif principal est de fournir des solutions orthopédiques reconstructrices et sur mesure aux chirurgiens, leur permettant d'améliorer la qualité de vie des patients en leur redonnant la joie du mouvement.

Basée en Italie, la société opère directement dans plus de 20 pays à travers le monde. LimaCorporate propose des produits qui s'étendent de la révision des grandes articulations et des implants primaires aux solutions complètes pour les membres, y compris la fixation.

À propos d'Enovis

Enovis Corporation (NYSE: ENOV) est une société de croissance de technologies médicales axée sur l'innovation et dédiée au développement de solutions cliniquement différenciées qui génèrent des résultats mesurables pour les patients et transforment les flux de travail. Animée par une culture d'amélioration continue, de talent mondial et d'innovation, la vaste gamme de produits, de services et de technologies intégrées de la société alimente des modes de vie actifs dans le domaine de l'orthopédie et au-delà. Les actions ordinaires de la Société sont cotées aux États-Unis à la Bourse de New York sous le symbole ENOV. Pour plus d'informations sur Enovis, veuillez visiter www.Enovis.com .

Cette annonce constitue une divulgation publique d'informations privilégiées par LimaCorporate S.p.A. en vertu du règlement (UE) 596/2014 et de toutes règles et réglementations d'application pertinentes. Dès la publication de cette annonce, ces informations privilégiées (telles que définies dans le règlement (UE) 596/2014) sont désormais considérées comme appartenant au domaine public. Cette annonce est faite au nom de LimaCorporate S.p.A. par Michele Marin Secrétaire de la société.

