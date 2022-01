Equador ratificou a criação da nova Reserva Marinha de Galápagos anunciada na COP26

A reserva marinha recentemente criada adiciona 60 mil quilômetros quadrados à Reserva Marinha de Galápagos. A reserva marinha é dividida em duas partes: os primeiros 30 mil quilômetros quadrados estabelecem uma proibição rigorosa de qualquer atividade pesqueira; os outros 30 mil são a área em que a pesca com espinhel é estritamente proibida. A reserva marinha está situada na parte noroeste do arquipélago e protege o corredor biológico que fica entre as Ilhas Galápagos no Equador, a Ilha Cocos na Costa Rica e outras ilhas de países vizinhos como Coiba, Panamá e Malpelo, na Colômbia. Essas ilhas fazem parte do Corredor Marinho do Pacífico Leste Tropical, que é utilizado como rota de migração por várias espécies como tartarugas marinhas, arraias, baleias e tubarões.