Equashield e SynTronic lançam dispositivos de transferência de sistema fechado premiados para proteger profissionais de saúde no Brasil

Expansão das Atividades na América Latina Destaca o Compromisso Contínuo do Fabricante Líder de Dispositivos para Apoiar o Manuseio e Administração Seguros de Medicamentos Perigosos

PORT WASHINGTON, Nova York, 19 de novembro de 2020 /PRNewswire/ -- Equashield (equashield.com), fornecedora líder de Dispositivos de Transferência em Sistema Fechado (CSTDs) para medicamentos perigosos, anunciou hoje sua maior expansão na América Latina por meio de sua parceria com a SynTronic Hospitalar, distribuidora líder nacional de soluções médicas e técnicas, para representar os produtos Equashield no Brasil.

Por meio da SynTronic, os produtos Equashield estão agora disponíveis para unidades Brasileiras de saúde, públicas e privadas, incluindo hospitais, farmácias de manipulação e centros de infusão. Isso inclui o dispositivo de transferência em sistema fechado, carro-chefe da Equashield, bem como o EQUASHIELD® Pro, o primeiro sistema de manipulação automatizado habilitado para CSTD do mundo. A expansão segue a introdução anterior dos produtos da Equashield para organizações de saúde no Chile e no Panamá.

"Como os eventos recentes mostraram, é fundamental que os profissionais de saúde recebam o equipamento de proteção necessário e que os habilite a realizar suas funções de salvamento de vidas com segurança e eficiência", disse Adi Shor, vice-presidente de Vendas Internacionais da Equashield. "Combinar e administrar drogas perigosas sem sistemas fechados eficazes apresenta um perigo claro e presente para a equipe de hospitais e farmácias. Estamos muito satisfeitos com a parceria com a SynTronic, que compartilha nosso compromisso em proteger os profissionais de saúde no Brasil dos perigos inerentes ao manuseio de drogas perigosas."

A introdução do Equashield no Brasil segue as discussões atuais nas instituições, de que sistemas fechados devam ser implementados para garantir o seguro manuseio e a composição de drogas perigosas, e das adicionais diretrizes da NR32 que estabelecem que os empregadores devem fornecer dispositivos de segurança que minimizem os riscos durante o manuseio e administração de medicamentos quimioterápicos antineoplásicos.

Temos o prazer de apresentar as soluções CSTD especializadas da Equashield, que representam o padrão ouro para a proteção dos profissionais de saúde que manuseiam drogas perigosas, nas instalações de saúde e de manipulação Brasileiras", disse Regiane Santos, Diretora Administrativa da SynTronic. "Embora as publicações atuais recomendem o uso de CSTDs, quando disponíveis, para o manuseio de drogas perigosas, muitos profissionais de saúde estão em risco de exposição devido à falta de consciência da necessidade de sistemas totalmente fechados. Educar os trabalhadores sobre os riscos de exposição e a proteção fornecida por CSTDs eficazes será essencial quando começarmos a introduzir o sistema líder da Equashield no Brasil."

Sobre a SynTronic Hospitalar

A SynTronic Hospitalar é um fornecedor líder de dispositivos médicos avançados, com escritórios em São Paulo, Brasil. Os profissionais da SynTronic possuem amplo conhecimento do mercado brasileiro, com mais de 25 anos de experiência acumulada, trazendo importantes contribuições para as áreas de oncologia, infusões, farmácia, centros de manipulação e hemoterapia.

Sobre a Equashield

A Equashield é um fornecedor líder de soluções manuais e automatizadas para a manipulação e administração de medicamentos perigosos. O conjunto de produtos da Equashield inclui o EQUASHIELD II, seu Dispositivo de Transferência em Sistema Fechado (CSTD) principal, e o EQUASHIELD® Pro, o primeiro sistema automatizado de manipulação para farmácias habilitado para sistema fechado. É clinicamente comprovado que o CSTD da Equashield protege os profissionais de saúde contra a exposição a medicamentos perigosos. O EQUASHIELD II cobre mais rotas de exposição do que sistemas alternativos e foi aprovado no protocolo proposto de contenção de vapor de álcool de 2015 do NIOSH, confirmando que pode conter os vapores e emissões mais severos. Os estudos mostraram que o CSTD da Equashield é mais rápido de implantar e fácil de usar do que os sistemas concorrentes. Usado por centenas de hospitais e clínicas em todo o mundo, o EQUASHIELD II tem a marca CE e é comprovado pela FDA para prevenir a entrada microbiana por até sete dias.

FONTE Equashield

