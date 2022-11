Equiduct lance le trading de valeurs boursières nordiques sur Apex

Equiduct annonce également son implantation régionale avec la création d'une nouvelle filiale et la nomination d'un nouveau directeur pays

LONDRES, 9 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Equiduct, le marché paneuropéen dédié aux investisseurs particuliers, annonce ce jour le lancement du trading de valeurs boursières nordiques sur Apex, son service gratuit de Best Execution pour les investisseurs particuliers. Plus de cinq millions d'investisseurs particuliers connectés à Apex via leurs courtiers ont désormais accès à 208 valeurs boursières suédoises, norvégiennes, danoises et finlandaises.

La Scandinavie est une région affichant l'un des plus hauts taux de participation des investisseurs particuliers par habitant au monde. Depuis 2018, les investisseurs particuliers se multiplient et cette tendance a accéléré pendant la pandémie de Covid-19. L'activité de trading des investisseurs particuliers a représenté 11% des volumes d'échange en 2021. En juillet 2022, en Suède, les investisseurs particuliers ont représenté 12% du volume total des échanges boursiers .

L'offre Apex pour la région nordique repose sur un groupe d'apporteurs de liquidité déterminés à fournir aux investisseurs particuliers la liquidité dont ils ont besoin dans le carnet d'ordres Equiduct. Cette offre inclut également une garantie de Best Execution des ordres, que les courtiers peuvent utiliser pour éviter toute exécution d'un ordre en dehors de l'écart de prix cours acheteur/cours vendeur du marché primaire de référence.

Equiduct inaugure également une nouvelle implantation régionale centrée autour de la création succursale suédoise et le recrutement d'Axel Josephson, nouveau directeur pays pour la Suède. Axel, qui chapotera les marchés nordiques depuis Stockholm, rejoint Equiduct en provenance d'Infront ASA, où il a occupé le poste de directeur des ventes pendant près de huit ans.

Wail Azizi, Chief Strategy Officer chez Equiduct déclare : « C'est une nouvelle étape majeure dans notre mission visant à faire d'Equiduct le marché de référence pour les investisseurs particuliers en Europe. Nous estimons qu'il devrait être facile pour tout un chacun d'accéder à la liquidité européenne. Nous sommes donc ravis de proposer notre offre de Best Execution à nos membres de marchés de cette région d'importance capitale en matière d'investissement. Aussi, nous avons hâte d'accueillir nos nouveaux membres nordiques et de leur donner accès à tous nos marchés européens. Désireux de montrer notre engagement envers la région, nous sommes ravis d'accueillir Axel, qui nous apporte sa vaste expérience des marchés nordiques ».

Axel Josephson, directeur des activités en Suède chez Equiduct déclare : « C'est un privilège de rejoindre Equiduct à une étape aussi importante. Il me tarde d'aider Equiduct à renforcer sa présence sur ces nouveaux marchés stratégiques, tout en cultivant notre relation avec nos membres de marché actuels ainsi que nos clients en données de marché. La participation des particuliers a explosé sur les marchés nordiques ces dernières années et nous sommes enthousiastes à l'idée d´étendre notre offre de Best Execution aux investisseurs particuliers de la région ».

À propos d'Equiduct

Equiduct est un marché réglementé européen, innovant, qui permet aux courtiers indépendants et institutionnels d'exécuter leurs ordres au meilleur prix sur les marchés actions et ETF les plus liquides et les plus fragmentés. Equiduct couvre 11 marchés et 16 indices de référence européens. Equiduct est un segment de marché de la Bourse de Berlin, opérateur de marché réglementé au sens de l'article 44 de la directive MiFID II. La Bourse de Berlin (Börse Berlin) est réglementée par l'autorité compétente allemande Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe – Börsenaufsichtsbehörde et ses activités de trading sont régies par le droit allemand et le droit européen. En 2021, Equiduct a enregistré un chiffre d'affaires de €77 milliards et un volume d'échange moyen de €300 millions sur l'année, un chiffre en hausse de 7% en rythme annuel.

[1] Source : Nasdaq, 26 septembre 2022, "4 Takeaways From Recent Retail Activity in Nordic & Baltic Markets" Rapport disponible sur : https://www.nasdaq.com/docs/2022/09/27/4-Key-Takeaways-from-Recent-Retail-Activity-in-Nordics-and-Baltics-Report.pdf

