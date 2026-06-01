Equifax s'associe au premier bureau de crédit de Pologne pour élargir l'accès des clients aux solutions de vérification d'identité et de lutte contre la fraude

VARSOVIE, 1er juin 2026 /PRNewswire/ -- Equifax UK et la société Biuro Informacji Kredytowej S.A. (BIK), le principal bureau de crédit de Pologne, ont conclu un partenariat pour élargir l'accès des clients à leurs capacités respectives de vérification d'identité et de prévention de la fraude, afin d'aider davantage d'entreprises à lutter contre des fraudes de plus en plus sophistiquées et à sécuriser le parcours de leurs clients.

Grâce à cette collaboration, BIK aura accès à la gamme de services avancés d'Equifax en matière d'identité et de fraude, afin d'améliorer son cadre existant. En associant ces données mondiales à la vérification comportementale spécialisée menée par BIK, le partenariat fournit une défense perfectionnée contre les menaces complexes, telles que l'usurpation d'identité ou les fraudes basées sur l'IA. Cette approche configurée permet aux entreprises d'analyser les modèles d'interaction en temps réel, créant ainsi une expérience fluide et sécurisée qui protège les véritables clients tout en repérant les activités illicites avec une plus grande précision.

Ce partenariat vise à apporter des avantages à l'ensemble de l'écosystème financier, en dotant les prêteurs, les entreprises et les consommateurs de capacités plus modernes en matière d'identité et de fraude, et en rendant le parcours des clients plus sûr et plus efficace. Cette collaboration s'inscrit aussi dans une évolution plus large du secteur vers une évaluation des risques fondée sur les données et vers l'inclusion financière, qui implique le recours à des sources de données plus riches afin d'améliorer la prise de décision pour les populations les moins bien desservies.

David Bernard, directeur général d'Equifax UK & I, a déclaré : « Alors que les menaces et les fraudes liées à l'identité se font de plus en plus raffinées, les entreprises ont besoin d'une approche de protection plus résiliente qui agit à plusieurs niveaux. Ce partenariat stratégique donne à Equifax les moyens d'exploiter les informations comportementales de BIK, en les combinant avec nos vastes ressources de données. En apportant à nos clients les outils avancés dont ils ont besoin pour protéger leurs clients et favoriser des interactions numériques plus sûres et plus fiables, nous renforçons l'écosystème de la sécurité en Pologne, au Royaume-Uni et au-delà. »

Mariusz Cholewa, président du conseil d'administration de BIK, a commenté : « Ce partenariat reflète une réalité évidente : la prévention efficace de la fraude repose de plus en plus sur la convergence de plusieurs signaux. En conjuguant les solutions d'intelligence numérique d'Equifax aux compétences de BIK en matière de vérification comportementale, nous pouvons aider les clients à renforcer leurs protections contre des menaces en constante évolution, tout en leur proposant une expérience sûre et impeccable. En accédant aux capacités de pointe d'Equifax, nous sommes également heureux d'élargir notre offre pour le marché polonais. »

À propos d'Equifax

Chez Equifax, nous pensons que la connaissance est le moteur du progrès. Au sein d'une entreprise mondiale de données, d'analyse et de technologie, nous jouons un rôle essentiel dans l'économie du monde entier en aidant les institutions financières, les entreprises, les employeurs et les agences gouvernementales à prendre des décisions cruciales avec plus de confiance. Notre combinaison unique de données différenciées, de services d'analyse et de technologie en nuage promet des décisions fondées sur des données qui font souvent avancer les choses. Basée à Atlanta et forte de près de 15 000 collaborateurs dans le monde entier, la société Equifax exerce des activités ou détient des investissements dans 24 pays en Amérique du Nord, en Amérique centrale et du Sud, en Europe ou dans la région Asie-Pacifique.

Basée au Royaume-Uni, Equifax Ltd. est l'une des sociétés du groupe Equifax. Equifax Ltd. est agréée et réglementée par la Financial Conduct Authority. Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le site equifax.co.uk ou suivre l'actualité de l'entreprise sur LinkedIn.

À propos de BIK

Membre de l'Association des fournisseurs d'informations sur le crédit à la consommation (ACCIS), qui regroupe les principaux registres de crédit du monde, BIK est le seul bureau d'information sur le crédit en Pologne. BIK soutient la sécurité des institutions financières et de leurs clients en fournissant un système sûr d'échange d'informations économiques et sur le crédit, ainsi que des solutions innovantes de lutte contre la fraude. BIK propose des solutions sectorielles : une plateforme antifraude, une plateforme de détection de la cyberfraude, une plateforme de vérification comportementale, une plateforme de vérification des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). BIK collecte et communique des données sur les antécédents de crédit des particuliers et des entrepreneurs sur l'ensemble du marché du crédit, ainsi que des données sur les prêts non bancaires. BIK possède les compétences les plus élevées en matière d'analyse du marché et de technologies modernes. La société combine les caractéristiques d'une entreprise technologique moderne avec les attributs de fiabilité d'une institution publique. Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le site bik.pl ou suivre l'actualité de l'entreprise sur LinkedIn.