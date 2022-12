Equipe de especialistas em cibersegurança da KnowBe4 divulga as cinco principais previsões para 2023

As tendências previstas incluem foco na criação de uma cultura de segurança, um novo campo de batalha da engenharia social através de golpes de mídia social, ataques catastróficos à infraestrutura crítica, deepfakes que prejudicam reputações, assim como uma superfície de ataque maior

TAMPA BAY, Fla., 5 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- KnowBe4, a provedora do maior treinamento de conscientização em segurança e plataforma de phishing simulado do mundo, anunciou as previsões de cibersegurança para 2023 da sua equipe de especialistas no setor.

As cinco principais tendências de cibersegurança previstas para 2023 incluem:

Uma mudança no foco para criar uma cultura de segurança dentro das organizações em todo o mundo

A necessidade de realizar treinamentos de conscientização de segurança atualmente está clara para a maioria das organizações, e elas estão começando a evoluir; ao invés de apenas realizar treinamentos, está sendo dada uma ênfase adicional em elementos como comportamento e cultura. Tem havido um impulso positivo para a construção de uma forte cultura de segurança global que envolve o apoio dos executivos e da base de funcionários como um todo.

Os golpes nas mídias sociais aumentarão, colocando em risco amigos, familiares, organizações e colegas. Com a indústria de comércio e marketplaces nas mídias sociais em constante crescimento, as pessoas acreditarão ainda mais em indicadores de confiança, tais como quantas conexões uma conta possui e há quanto tempo a mesma está ativa, tornando-as suscetíveis a golpes que usam contas de mídias sociais roubadas para enganar pessoas e organizações. Além disso, com a verificação oficial estando atualmente à venda por um pequeno valor em várias plataformas, os golpistas certamente irão tirar vantagem disso.

Também é provável que ocorra uma grande paralisação devido ao comprometimento da infraestrutura crítica, especialmente em razão da guerra que está acontecendo entre a Ucrânia e a Rússia. Essa questão tem o potencial de gerar impactos sociais e econômicos para um grande número de pessoas ou mesmo para nações inteiras. Com a recessão global e o aumento no custo de vida, também podemos ver casos de desobediência civil digital ocorrendo na forma de pessoas atacando os sites de seus próprios governos ou infraestruturas nacionais como forma de protesto.

Deepfakes são uma ferramenta perigosa usada para construir um nível de confiança, convencendo pessoas despreparadas a aceitar as palavras e ações de alguém por reconhecer seu rosto. As organizações não têm um nível profundo de compreensão sobre os perigos que isso pode apresentar em relação à reputação das pessoas e, portanto, ainda não treinam seus funcionários o suficiente sobre o assunto.

Há um número crescente de vetores de ameaça que posteriormente criam uma superfície de ataque maior, tornando mais difícil proteger adequadamente as organizações em todo o mundo. Com a expansão do Metaverso, há mais oportunidades para os cibercriminosos realizarem ataques.

"Esta lista de previsões das tendências de cibersegurança foi elaborada pelo nosso grupo global de especialistas que têm décadas de experiência na área de cibersegurança", disse Stu Sjouwerman, CEO da KnowBe4. "Eles estão na vanguarda do que está acontecendo na indústria, seguindo constantemente as tendências e se mantendo atualizados sobre as últimas ameaças, ferramentas e técnicas. Muitos deles observaram uma mudança fundamental no foco das organizações, que não estão apenas promovendo treinamentos em conscientização de segurança, mas também lutando por uma forte cultura de segurança impulsionada por mudanças mensuráveis de comportamento. Além disso, a engenharia social continuará com seu protagonismo por ser um método extremamente bem sucedido para os cibercriminosos executarem ataques".

Para mais informações sobre a equipe de especialistas da KnowBe4, visite https://www.knowbe4.com/security-awareness-training-advocates .

Sobre a KnowBe4

A KnowBe4 é responsável pela maior plataforma de treinamento e conscientização em segurança e simulações de phishing do mundo. O KMSAT (Kevin Mitnick Security Awareness Training) é usado por mais de 54.000 organizações em todos os continentes. A empresa foi fundada pelo especialista em TI e segurança de dados Stu Sjouwerman e sua missão é ajudar outras organizações a abordar o elemento humano da segurança através de uma nova visão pedagógica para a proteção de dados. Kevin Mitnick, o hacker mais famoso nos anos 1990, é Chief Hacking Officer da KnowBe4. O especialista em segurança cibernética ajudou a projetar a plataforma e os principais treinamentos da KnowBe4 com base em suas táticas de engenharia social bem documentadas. Milhares de organizações confiam na KnowBe4 para mobilizar seus colaboradores como a principal linha de defesa





