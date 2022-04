Equipe TAURUS CBC se destaca em Campeonato Brasileiro de Empresas nas categorias Armas Curtas e Armas Longas

Na modalidade de armas curtas, cada equipe é composta por seis atletas, sendo no máximo dois deles de uma mesma divisão oficial de Handgun e Pistol Caliber Carbine (CCP) do Brasil. Já em armas longas cada equipe é composta por quatro atletas.

O intuito é oferecer uma oportunidade de visibilidade de marca e interação para empresas dos mais variados segmentos com o esporte do IPSC, proporcionando incentivos aos atletas de várias divisões, além de atrair empresas de vários segmentos para o universo emocionante desse grande esporte que vem crescendo no Brasil.

Atualmente, a competição conta com 6 equipes de empresas inscritas em armas curtas e 7 equipes em armas longas, somando um total de 42 atletas competindo no Campeonato Brasileiro de Equipes Empresas de Handgun e CCP e 28 atletas no Campeonato Brasileiro de Equipes Empresas de Shotgun, Rifle e Mini Rifle. Entre elas, destaque para a forte e competitiva equipe TAURUS CBC, que logo na primeira etapa apresentou resultados expressivos.

Na primeira etapa do Campeonato Brasileiro de Shotgun, Rifle e Mini Rifle, que aconteceu do dia 24 a 27 de março de 2022, em Juiz de Fora (MG), as equipes TAURUS CBC ficaram em primeiro e segundo lugar, com 73 pontos e 71 pontos respectivamente, sendo a primeira equipe composta pelos atletas Luiz Newmar Gomes de Camargo, Luisa Pedrosa Acosta, Luis Felipe Schmitz Holz e Lucas Roth de Oliveira, e a segunda por Vagner Carlos da Silva Brum, Domingos Salvio Parmagnani, Rafael Póvoa Gravina e Rondinelis Dutra Dias. Os atletas conquistaram as primeiras colocações competindo com produtos de alta performance, produzidos com tecnologia de última geração e desempenho em padrão internacional, como os cartuchos de competição CBC no calibre 12.

Antes, na primeira etapa do Campeonato Brasileiro de Handgun e Pistol Caliber Carbine, realizada entre os dias 17 e 20 de fevereiro de 2022, no Santa Mônica Clube de Campo, em Curitiba (PR), a equipe TAURUS CBC, formada pelos atletas Mario Ramos Batista Neto, João Quirino Van Langendonck Florio, Paulo Roberto Jacques Coutinho Filho, Eurico Jacy Kopp Auler, Luiz Newmar Gomes de Camargo e Domingos Salvio Parmagnani, conquistou o 2ª lugar com 94 pontos (mesma pontuação da 1ª colocada, com decisão por critério de desempate). Os atletas apresentaram excelentes performances competindo com a pistola Taurus TS9, reconhecida internacionalmente como uma arma que possui inovação, confiabilidade, segurança, robustez e precisão.

"A equipe TAURUS CBC foi criteriosamente escolhida, aliando experiência e novos talentos, e está muito preparada para essa temporada. Estamos confiantes de que os atletas TAURUS CBC irão conquistar excelentes resultados. Tanto a TAURUS quanto a CBC estão preparadas para dar todo suporte necessário para que a equipe faça uma boa campanha, fornecendo os recursos que necessitam para atingirem seu potencial máximo e se destacarem nas competições. Por outro lado, além de excelentes atletas, nossa equipe nos auxilia muito nos retornos com relação as armas utilizadas, o que alimenta nosso Centro Integrado de Tecnologia e Engenharia Brasil/Estados Unidos – CITE", afirma Salesio Nuhs, CEO Global da TAURUS.

As principais fabricantes de armas e munições do mundo TAURUS e CBC há anos investem fortemente em apoio ao esporte do tiro e oferecem ao segmento um completo portfólio de produtos de alto desempenho e qualidade. Além de incentivarem entidades organizadoras, incluindo Confederações, Federações e Ligas, entre outras instituições e campeonatos em todo Brasil, atualmente, a TAURUS e a CBC também patrocinam diretamente cerca de 40 atletas em diversas modalidades e categorias do esporte do tiro, de competidores consagrados a jovens talentos.

"O esporte do tiro possui tradição no país e rendeu a primeira medalha olímpica para o Brasil. Como empresas entusiastas do esporte, nossa estratégia é seguir intensificando o crescimento das diversas modalidades de tiro no país e contribuir para histórias de atletas que, mesmo enfrentando todas as dificuldades impostas ao segmento, conseguem se destacar em competições pelo Brasil e pelo mundo, assim como incentivar o ingresso e formação de novos atiradores", diz Paulo Ricardo Gomes, Diretor Comercial & Marketing da CBC.

"O Campeonato de Equipes Empresas representa um novo marco do Tiro Prático porque dá oportunidade de as empresas vincularem as suas marcas ao esporte do tiro. E, com isso, trazemos mais benefícios para os atletas, que passam a ter mais oportunidades de patrocínios o que é o primeiro passo para a profissionalização do esporte", explica Hwaskar Fagundes, presidente da Confederação Brasileira de Tiro Prático (CBTP).

Próximas etapas

Na categoria de armas curtas ainda estão previstas cinco etapas e em armas longas outras duas a serem realizadas em 2022. A segunda etapa do Campeonato Brasileiro de Equipes Empresas de Handgun e CCP será realizada entre os dias 28 de abril e 1º de maio, em Casimiro de Abreu (RJ). E dos dias 12 a 15 de maio acontecerá a segunda etapa do Campeonato Brasileiro de Equipes Empresas de Shotgun, Rifle e Mini Rifle em Formosa (GO).

Mais informações sobre o Campeonato de Equipes Empresas podem ser encontradas no site https://cbtp.org.br

Para a premiação final, na modalidade de armas curtas, serão considerados os quatro melhores resultados das seis etapas do campeonato, reconhecendo as cinco empresas Campeãs Brasileiras e seus integrantes. Já na competição de armas longas, serão considerados os três melhores resultados dos quatro disponíveis, sendo que na última etapa contará por dois resultados.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1806159/Equipe_TAURUS_CBC_Campeonato_Equipes_Empresas.jpg

FONTE Taurus; Companhia Brasileira de Cartuchos

