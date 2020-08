Equipes da Sybersound com OTTera e ZEASN em lançamanto do applicativo de Karaokê Party Tyme com hits em português, inglês e espanhol em TVs Phillips e AOC no Brasil

Party Tyme é a marca líder em karaokê, com vendas de 18 milhões de CDs. Atualmente disponível em muitas plataformas digitais, o Party Tyme oferece a maior e melhor playlist de karaokê do mercado, com mais de 17.000 músicas para escolher, em inglês, português e espanhol. O catálogo contém os sucessos atuais e também as músicas mais populares de todos os tempos de vários gêneros, incluindo Pop, Rock, R&B, Country, Flash-backs, As mais tocadas, Latina, Brasileira e muito mais. Lançamentos emocionantes de novas músicas mantêm os usuários atualizados com os melhores e mais recentes sucessos. O recurso de pesquisa do Party Tyme facilita a localização de músicas, artistas e gêneros favoritos. Perfeito para festas com amigos e familiares, o Party Tyme fornece música para cantores de todas as idades. O karaokê traz música para casa, pode divertir as crianças por horas a fio e pode até ajudá-las a aprender a ler. Com promoções especiais disponíveis no website https://www.partytymestreaming.com , sendo a primeira semana gratuita, os usuários podem criar uma festa instantânea de Karaokê em casa. Os usuários da Philips NetTV podem aproveitar uma promoção com 50% de desconto até o dia 31/10/20.

A Sybersound fechou parceria com o serviço de streaming vídeo de white label OTTera em Los Angeles para desenvolver e manter o aplicativo Party Tyme. Jan Stevens, CEO da Sybersound, diz que "os desenvolvedores brilhantes da OTTera nos ajudaram a criar um aplicativo divertido e atraente que os clientes adoram!"

"O Karaokê Party Tyme é uma marca internacionalmente conhecida, com uma vasta biblioteca de faixas que representam canções de sucesso de vários países", disse Stephen Hodge, presidente / co-fundador da OTTera. "A OTTera se orgulha de ter sido selecionada como parceira de tecnologia para levar o serviço OTT do Karaokê Party Tyme para Smart TVs, decodificadores e telefones celulares. Com tantas pessoas procurando novas fontes de entretenimento em casa, o Karaokê Party Tyme definitivamente ajudará a manter famílias e amigos entretidos!"

Além da versão móvel, o aplicativo de Karaokê Party Tyme também foi lançado oficialmente nas TVs Philips e AOC com a ajuda da ZEASN. Como fornecedora líder mundial de soluções OTT e Smart TV, os serviços de nuvem da ZEASN tem fornecido soluções de entretenimento digital personalizadas e diversificadas a mais de 100 marcas cobrindo mais de 190 países.

A Beijing ZEASN Information Technology Co., Ltd. foi fundada em janeiro de 2011. A ZEASN tem atualmente atingido mais de 30 milhões de usuários mensais ativos em todo o mundo que estão usando dispositivos de entretenimento digital doméstico, como smart TV e decodificadores com seus serviços.

Por meio de serviços de nuvem e produtos de ferramentas de auto-desenvolvimento, a ZEASN estabeleceu o Whale Ecosystem com desenvolvedores globais, provedores de conteúdo, provedores de serviços e fabricantes de primeira linha. A Whale Eco trabalha junto com muitas marcas mundialmente reconhecidas, incluindo Philips, TCL, Haier, AOC, Sharp, BenQ, Konka, Changhong, NovaTek, Amazon, Google, Alibaba, Huawei, Grupo DSP e etc.

OTTera é um serviço profissional de white label que permite às empresas lançar rapidamente serviços OTT altamente personalizados e acessíveis. Sediada em Los Angeles, a OTTera gerencia mais de duas dúzias de canais com mais de 50 milhões de usuários em todo o mundo. O serviço OTTera White Label oferece às empresas as mais recentes tecnologias OTT com uma das mais amplas áreas de distribuição do mercado. Por mais de 10 anos, a OTTera mantém fortes parcerias com os maiores fabricantes de CE do mundo, incluindo Samsung, Vizio, Sony e Hisense.

O OTTera White Label Service é um serviço OTT escalável totalmente gerenciado com distribuição nativa em todas as principais plataformas, incluindo iOS, tvOS, Android, Android TV, Roku, HTML5, Chromecast e Web. O serviço oferece distribuição linear para serviços a cabo / satélite e vMVPDs (Samsung, LG, Sling, Xumo, Pluto etc.), além de monetização diversificada, incluindo assinatura, publicidade e transações.

