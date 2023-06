Equiplex, empresa do grupo Equipesca, investe em tecnologia patenteada na fabricação redes de proteção para ambientes domésticos e piscinas

O foco é evitar produtos piratas e garantir confiabilidade, segurança e qualidade para a vida das pessoas

SAO PAULO, 20 de junho de 2023 /PRNewswire/ -- Anualmente, o Brasil registra cerca de 32 mil acidentes decorrentes da falta ou produtos de má qualidade das redes de proteção instaladas em janelas e sacadas de apartamentos, segundo números do Ministério da Saúde. O número anual quase que dobrou durante a pandemia. De olho nesses dados e na qualidade dos produtos de procedência duvidosa para a finalidade, a Equipesca através de sua marca Equiplex, voltada para os segmentos residencial, esportivo, industrial e agrícola vem investindo no desenvolvimento de tecnologias para melhorar a qualidade dos produtos e garantir a confiabilidade, originalidade e a qualidade de seus produtos. Com planta em Campinas (SP), e no mercado desde 1960, a Equiplex é a maior fabricante dessa linha de produtos no país, com presença no mercado internacional.

Diante da concorrência com produtos sem origem e sem controle de qualidade, a Equipesca, desenvolveu uma fita de autenticidade com a marca Equiplex gravada na rede e aplicada na produção dos fios das redes de proteção, formando um conjunto inviolável e permitindo ao consumidor ter a certeza da marca que está adquirindo.

"Com produtos sem qualidade e sem certificação no mercado, o consumidor não tem como perceber as diferenças nas redes de proteção, já que são similares na aparência, mas totalmente diferentes na vida útil, resistência e durabilidade. Desta forma resolvemos assinar nossa marca como símbolo de responsabilidade e respeito ao consumidor que agora pode ter a certeza do que está sendo instalado", alerta o diretor de vendas da Equipesca, Gilberto Colobiale.

O sistema de envelopamento da fita na produção das cordas é exclusivo e com patente em todo o território nacional, permitindo assinar a marca Equiplex de forma a garantir ao consumidor a originalidade e a qualidade assegurada por certificações e avaliações do Instituto Falcão Bauer e normatizada pela ABNT NBR 16046 que garante a resistência e durabilidade das redes.

As redes de proteção Equiplex são produzidas com Polietileno de Alta Densidade PEAD 100% virgem e tratamentos especiais anti-uv que garantem maior resistência ao sol, tratamento antioxidante que retarda o envelhecimento além de resinas especiais. Não absorvem água e não conduzem energia elétrica, além de possuírem a exclusiva fita de autenticidade patenteada, que garante a originalidade da marca.

"Resolvemos colocar nosso nome na rede de proteção, pois identificamos que várias empresas estavam usando o "tipo equiplex" como argumento de vendas para produtos piratas e sem qualidade", conta." "As nossas redes tem um processo de produção que utiliza material virgem, com tratamentos especiais anti raios UV, antienvelhecimento, não absorvem água e não conduzem eletricidade, além de testes de resistência e certificação ABNT que garantem a mais alta qualidade em nossos produtos", explica Colobiale

A aplicação de redes de proteção de má qualidade pode trazer riscos diários de acidentes decorrentes por queda de janelas, sacadas, piscinas, vãos livres, escadas, playgrounds e áreas que requerem atenção em geral, principalmente com crianças, idosos e pets. "As redes de proteção são importantes para impedir acidentes e aumentar a segurança e precisam de muitos detalhes para sua instalação correta e certeza de sua funcionalidade. Muitas pessoas procuram por redes de proteção e se esquecem de checar a origem e as garantias, resumindo sua decisão apenas pelo preço", alerta. "O mercado possui grande variedade de produtos comercializados sem normatizações e avaliações de qualidade, levando riscos para o consumidor que desconhece as informações e orientações que evitem a compra de produtos piratas".

