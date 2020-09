Equiteq conseille Alten sur sa première acquisition coréenne, AP Solutions, un leader local dans les services technologiques et d'ingénierie

SINGAPOUR, 18 septembre 2020 /PRNewswire/ -- Equiteq est heureux d'annoncer qu'il a soutenu Alten, un leader mondial du conseil en technologie et en ingénierie dans la pénétration du marché coréen, relativement au repérage et à l'acquisition d'AP Solutions.

Fondé en 1988, Alten est devenu un pionnier en matière d'innovation, de recherche et développement (R et D) et de systèmes d'information technologique. Avec plus de 37 000 ingénieurs qualifiés dans 25 pays, Alten est coté à la bourse Euronext Paris. Bien implanté en Europe et aux États-Unis, Alten a réussi à développer ses activités en Asie grâce à des acquisitions réussies au Japon, en Chine et en Inde. La Corée semblait être la prochaine cible de l'entreprise en raison de sa maturité et de sa position de leader, à l'échelle mondiale, dans le secteur de l'automobile.

AP Solutions a été fondée en Corée en 1999 et est devenue un leader dans l'ingénierie automobile et les solutions professionnelles. Elle s'appuie sur une équipe de 350 personnes, réparties entre ses deux bureaux principaux en Corée. Elle est également présente en Chine. Son cœur de métier réside dans l'industrie automobile, aéronautique et ferroviaire.

Pascal Amore, directeur exécutif responsable d'Alten en Asie, a déclaré : « L'acquisition d'AP S. s'inscrit dans la stratégie à long terme d'Alten visant à accroître substantiellement ses capacités d'ingénierie de R et D en Asie, en conservant une position de leader en conseil en technologies et en ingénierie. Cette acquisition marque l'entrée d'Alten dans l'une des économies mondiales les plus avancées et lui donnera l'occasion de mettre à profit son expertise technique dans des secteurs tels que l'aérospatiale, la défense, l'automobile et le numérique pour le marché coréen, mais aussi de soutenir les principaux acteurs coréens à travers le monde. »

Concernant le rôle d'Equiteq, M. Amore a ajouté : « Equiteq a joué un rôle essentiel dans la réussite de cette transaction, de l'analyse initiale du marché et de l'identification des cibles, en passant par la communication et les négociations entre AP S. et Alten tout au long du processus, jusqu'à la conclusion de l'accord. Equiteq a aidé à combler le fossé culturel grâce à son expertise en fusions et acquisitions et à sa compréhension du marché local. »

Sylvaine Masson, directrice d'Equiteq, région Asie-Pacifique, a déclaré : « Ce fut un réel plaisir de travailler avec Alten tout au long de ce processus. Après avoir réalisé plusieurs acquisitions par le passé, Alten a réussi à créer une équipe très professionnelle et efficace pour soutenir cette acquisition, qui allie le bon niveau de professionnalisme et d'expertise en fusions et acquisitions avec une compréhension solide du monde des affaires et un dynamisme stratégique. Je suis certaine que cette acquisition stimulera leur développement et leur expansion à l'international, et qu'elle marquera les premiers pas d'une aventure très fructueuse en Corée. »

