Equiteq conseille iZeno, acteur majeur de la transformation numérique en Asie du Sud-Est, sur son acquisition par Logicalis

LONDRES, 7 novembre 2020 /PRNewswire/ -- Equiteq est heureux d'annoncer qu'il a soutenu iZeno, l'une des entreprises de services informatiques et de transformation numérique en Asie du Sud-Est qui connaît la croissance la plus rapide, dans le cadre de sa vente à Logicalis, un fournisseur international de solutions numériques faisant partie du groupe Datatec. Il s'agit d'un groupe d'envergure mondiale qui offre des solutions et des services en matière de technologies de l'information et de la communication (TIC) dans plus de 50 pays, et qui a un chiffre d'affaires annuel est de 4,3 milliards de dollars.

Fondé en 2003, iZeno est un fournisseur de solutions informatiques intégrées de premier plan en Asie du Sud-Est, dont le siège social se trouve à Singapour et dont l'équipe compte 85 professionnels. L'entreprise est présente en Malaisie, en Indonésie et en Thaïlande.

L'acquisition s'inscrit dans la volonté de Logicalis de renforcer ses capacités de développement et d'exploitation, de transformation numérique et Cloud dans les marchés à fort potentiel. Lee Chong-Win, PDG de Logicalis en Asie, a commenté : « Il existe un lien étroit entre Logicalis et iZeno sur le plan de la vision, des possibilités de création de valeur commune et de l'importance de mettre l'accent sur le client. Les compétences et l'innovation d'iZeno viennent renforcer notre proposition de valeur fondamentale alors que nous remplissons notre mission d'aider les clients à créer de la valeur grâce à la transformation numérique. »

« Faire partie de Logicalis nous permet de combiner nos capacités techniques et d'accéder à une plus grande base de clients, tout en bénéficiant de capacités et de soutien mondiaux », a ajouté Jason Lin, cofondateur et PDG d'iZeno.

Equiteq a agi à titre de conseiller financier et stratégique exclusif d'iZeno. Le cofondateur et directeur, Benny Ng, a déclaré : « Nous avons commencé notre collaboration avec Equiteq en 2017 par un examen stratégique. Depuis, l'entreprise nous a appuyés efficacement tout au long de notre parcours, nous aidant à surmonter les nombreux défis commerciaux, financiers et juridiques qui se sont présentés à nous. Enfin, elle nous a soutenus dans notre acquisition par Logicalis et dans le commencement d'un nouveau chapitre passionnant pour le développement d'iZeno. »

Jean-Louis Michelet, directeur général d'Equiteq pour l'Asie-Pacifique, a indiqué : « Cala a été un plaisir de travailler avec l'équipe d'iZeno et de l'aider en même temps à briser plusieurs barrières. iZeno est un acteur de qualité dans l'industrie informatique, et nous sommes convaincus qu'en rejoignant un groupe hautement synergique comme Logicalis, l'entreprise atteindra de nouveaux sommets dans les années à venir. »

Pour en savoir plus sur iZeno et Logicalis, veuillez consulter leur site Web : https://www.izeno.com/ et https://www.logicalis.com/.

