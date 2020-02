SÃO PAULO, 19 de fevereiro de 2020 /PRNewswire/ -- Há um mito de que a evolução no segmento de iluminação com o advento do LED complicou a tarefa de comprar uma lâmpada, já que estávamos acostumados a utilizar os Watts (potência) como critério de escolha, quando o ideal é saber o quanto a lâmpada vai iluminar, gastando menos energia possível.

Para termos ideia, uma lâmpada incandescente de 60 W corresponde a uma fluorescente compacta de 15 W, que por sua vez equivale a uma LED de 9 W.

Mas tudo isso fica mais simples quando se compara a quantidade de Lúmen (lm) de cada lâmpada, que é a unidade de medida do fluxo luminoso emitido.

Todos os modelos citados no exemplo proporcionam fluxo luminoso semelhante, mas é justamente a menor potência que faz com que as LED tenham a melhor eficiência luminosa.

Para estimular essa mudança cultural no consumidor, a Abilumi (Associação Brasileira de Fabricantes e/ou Importadores de Produtos de Iluminação) lança uma nova campanha educativa, intitulada: "Equivalência entre lâmpadas: tudo o que você precisa saber". O objetivo é informar o público para que adote o melhor critério na hora de adquirir um produto de iluminação.

Confira as dicas:

Watt (W) é a quantidade de energia que uma lâmpada consome, ou seja, não tem relação com a quantidade de luz que ela produzirá.

Lúmen (lm) é a quantidade de luz que sua lâmpada vai produzir. Este deve ser o critério mais importante ao adquirir o produto.

Hoje, com as novas tecnologias, uma quantidade de luz maior nem sempre está associada a uma maior potência consumida por uma lâmpada.

Ao comparar duas lâmpadas com a mesma potência, prefira a que oferecer mais lúmens. Você vai iluminar adequadamente seu ambiente, gastando menos.

Algumas embalagens de LED trazem as equivalências com as fluorescentes e incandescentes, usando o dado do fluxo luminoso (lm) para orientar o consumidor nas substituições.

Oriente sua escolha pelo fluxo luminoso adequado ao ambiente e não apenas pelo consumo, que no LED será sempre menor que o de outras tecnologias.

A incandescente de 60W corresponde à fluorescente compacta de 15W e a uma LED de 9W. Todas têm fluxo luminoso semelhante. A menor potência do LED é que faz com que tenha a melhor eficiência luminosa e o melhor retorno financeiro.

O rendimento luminoso indica quantos lúmens são produzidos a cada Watt de energia consumido. Quanto maior o valor, mais vantajosa é a lâmpada.

Hoje não faz mais sentido escolher a lâmpada pela potência (Watt), pois nem sempre uma lâmpada de maior potência ilumina mais que a de potência inferior.

Quando queremos iluminar uma área, o que interessa é o fluxo luminoso, ou a quantidade de luz emitida pela lâmpada, ou seja, a quantidade de lúmens (lm).

Sobre a Abilumi

A Abilumi (Associação Brasileira de Fabricantes e/ou Importadores de Produtos de Iluminação), criada em janeiro de 2005, tem por objetivo congregar e defender os interesses das empresas atuantes no segmento de importação e distribuição de produtos de iluminação. Seus principais esforços são dirigidos para o apoio ao desenvolvimento de normas universais e o aprimoramento dos produtos oferecidos no mercado brasileiro.

A entidade apoia os programas de Eficiência Energética nos diversos organismos governamentais e entidades de classe e coopera com os poderes públicos nos estudos e soluções dos problemas que se relacionem com os interesses e questões de caráter comercial das associadas, como o Ministério das Minas e Energia, Procel e Inmetro, entre outros.

FONTE Abilumi

SOURCE Abilumi