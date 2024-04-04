儿童心脏基金会设立首个代表性不足的少数族裔医学研究培训奖

伊利诺伊州诺斯布鲁克2024年4月4日 /美通社/ -- 儿童心脏基金会 (Children's Heart Foundation) 自豪地推出首个代表性不足的少数族裔医学研究培训奖 (URMRTA)，旨在支持少数族裔在先天性心脏病 (CHD) 小儿心脏病学研究领域的职业发展。

URMRTA 彰显了儿童心脏基金会在医疗保健和医学研究领域中对多元化、公平和包容的承诺，尤其是在与先天性心脏病相关的小儿心脏病学研究方面。我们旨在通过应对少数族裔个体面临的差异和挑战，培养一个更具多元化和具有代表性的医疗保健队伍，为所有社区提供公平和可及的护理。

儿童心脏基金会总裁兼行政总裁 Gail Roddie-Hamlin 表示："作为持续推进先天性心脏病研究领域医学多样性和卓越性努力的一部分，我们激动地推出了这项培训奖。通过这项资助，我们致力于为追求医学研究事业的少数族裔个人提供支持，使其能够在医疗创新和患者护理方面做出重要贡献。"

URMRTA 将为获奖者提供经济援助，使其能够推进研究工作并在所选领域中脱颖而出。符合条件的申请人必须能够证明自己是医学界代表性不足的少数族裔群体成员：黑人或非裔美国人、西班牙裔或拉丁裔、美洲印第安人或阿拉斯加原住民、夏威夷原住民和其他太平洋岛民。

培训奖的重要细节：

将授予一名获奖者一项 10000 美元的资助，以支持其开展医学研究计划和职业发展。

感兴趣的个人可通过提交所需的全套申请资料（包括一封介绍其意向和职业兴趣的书信、迄今为止的研究成就、职业发展计划、研究环境摘要、简历和推荐信）来申请 URMRTA。

儿童心脏基金会诚邀符合条件的个人申请代表性不足的少数族裔医学研究培训奖。所有申请人都必须通过我们的线上申请门户提交资料：https://proposalcentral.com/GrantOpportunities.asp?GMID=273

欲了解有关 URMRTA 的更多信息，包括资格标准和申请说明，请访问https://www.childrensheartfoundation.org/for-researchers/urm.html 或通过 [email protected] 联系我们。

The Children's Heart Foundation