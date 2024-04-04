兒童心臟基金會為代表性不足的少數族裔推出首屆醫學研究訓練獎

伊利諾伊州諾斯布魯克2024年4月4日 /美通社/ -- 兒童心臟基金會 (Children's Heart Foundation) 隆重推出首屆代表性不足少數族裔醫學研究訓練獎 (URMRTA)， 該獎項旨在支援在先天性心臟缺陷 (CHD) 兒科心臟病學研究領域代表性不足的少數族裔，助力其職業發展。

URMRTA 體現了兒童心臟基金會在醫療保健和醫學研究領域（特別是與先天性心臟病相關的兒科心臟病學研究領域）致力於實現多樣性、公平性和包容性。基金會旨在解決代表性不足的少數族裔所面臨的差距和挑戰，期待培養一支更加多元化、更具代表性的醫療隊伍，為所有社區提供公平而便捷的醫療服務。

「我們很高興能推出這項訓練獎，作為我們在先天性心臟缺陷研究領域促進多樣性和卓越醫療的持續努力的一部分。」兒童心臟基金會主席兼行政總裁 Gail Roddie-Hamlin 表示，「藉由這項資助，我們希望為在醫學研究領域追求事業、代表性不足的少數族裔提供支援，令其有能力為醫療創新和病患護理做出重大貢獻。」

URMRTA 將為獲獎者提供資助，使其能夠推進自己的研究事業，並在所選領域取得優異成績。符合資格的申請人須為醫學界代表性不足的少數族裔成員：黑人或非裔美國人、西班牙裔或拉丁裔、美國印第安人或阿拉斯加原住民、夏威夷原住民和其他太平洋島民。

訓練獎的主要細節：

獎授予一名獲獎者 10,000 美元的資助，用於支援其醫學研究計劃和職業發展。

有興趣的個人可按要求提交申請材料申請 URMRTA，材料包括意向書和職業興趣、迄今為止的研究成就、職業發展計劃、研究環境概述、個人簡歷和推薦信。

兒童心臟基金會邀請符合資格的個人申請「少數族裔醫學研究訓練獎」。所有申請人均須透過我們的線上申請入口網站提交申請：https://proposalcentral.com/GrantOpportunities.asp?GMID=273

如欲進一步了解 URMRTA，包括資格標準和申請說明，請瀏覽 https://www.childrensheartfoundation.org/for-researchers/urm.html 或透過 [email protected] 與我們聯絡。

The Children's Heart Foundation