Erba Mannheim lança analisador de eletrólitos com eletrodos que não requerem manutenção na MEDLAB Middle East 2020

LONDRES, 27 de janeiro de 2020 /PRNewswire/ -- Muitos laboratórios enfrentam dificuldades quando usam analisadores de eletrodos de íons seletivos (ISE – ion-selective electrode) com eletrodos tradicionais, porque os eletrodos precisam ser substituídos periodicamente. Eletrodos defeituosos podem produzir resultados errados, interromper fluxos de trabalho e sua reposição é custosa.

Para resolver esse problema, a Erba Mannheim lançou o EC 90, um novo analisador de eletrólitos com eletrodos que não requerem manutenção, em um cartucho de sensor tudo em um, destinado a laboratórios de todos os tamanhos. O EC 90 mede diretamente Na+, Cl-, K+ e Ca2+, a partir de sangue total, plasma, soro e urina pré-diluída, usando um sensor que incorpora tecnologia de película grossa.

Um cartucho de sensor "ligue e use" ("plug and play") é integrado em um novo pacote de reagentes, capaz de realizar 3.000 amostras, com um tempo de vida incomparável de três meses. O pacote não requer manutenção ou limpeza e os resíduos são autocontidos. O EC 90 pode analisar amostras em 35 segundos, com um rendimento típico de 90 amostras por hora e dispõe de módulos de medição de volumes de amostras de 35µL e 70µL. Os resultados podem ser dados com uma resolução de 0,1mmol/L para Na[+] e Cl-, 0,01mmol/L para K[+] e Ca[2+] e são reproduzíveis com CV< 1%.

Pequeno e leve (337 x 273 x 422mm, <8kg), com tela colorida sensível ao toque de 8,5", conectividade LIS, calibragem automática, duas portas USB, impressora térmica 24 colunas interna e uma porta serial.

"Estamos muito satisfeitos com o lançamento do novo analisador EC 90 na MEDLAB Middle East (MEDLAB Oriente Médio)", disse o gerente global de produtos da Clinical Chemistry, Dimitris Giantzoudis. "Nossa equipe de pesquisa e desenvolvimento tem uma grande experiência em projeto de eletrodo de película grossa, de forma que estamos confiantes na robustez do sistema em laboratórios e ambientes de tratamento de saúde".

O diretor-médico da Erba Mannheim, Nikhil Vazirani, declarou: "Acreditamos que esse é um agente transformador para laboratórios que buscam medições de eletrólitos rápidas e de alta qualidade, em um formato autônomo e a preço acessível. Como ele oferece precisão superior e eficiência de custo, já estamos integrando esse método em nossa variedade de analisadores clínicos de produtos químicos inteiramente automáticos, para oferecer as mesmas medições de eletrólitos de alto desempenho no próximo ano".

O EC 90 será lançado em 3 de fevereiro na feira comercial MEDLAB Middle East (Z4.B10, Salão 4). Mais informações podem ser encontradas em https://electrolyte-analyser-ec90.erbamannheim.com/.

Sobre a Erba Mannheim:

A Erba Mannheim é uma empresa global focada na disponibilização de automação total, inovadora e acessível de laboratórios. A empresa opera e fornece produtos de diagnóstico clínico em mais de 100 países.

Para saber mais sobre a Erba Mannheim, visite www.erbamannheim.com.

