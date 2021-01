ERBA Mannheim lance le test de détection SARS-CoV-2 de 2e génération suivant la technique RT-PCR avec stockage à température ambiante

LONDRES, 21 janvier 2021 /PRNewswire/ -- En réponse à la pandémie actuelle de COVID-19, Erba a lancé aujourd'hui la trousse Erba MDx de détection par RT-PCR du SRAS-CoV-2.

Afin de surmonter les défis posés par les anciens tests moléculaires de la COVID-19, l'équipe de développement d'Erba, basée à Cambridge (Royaume-Uni), a conçu avec soin un nouvel essai pour améliorer la détection et la facilité d'utilisation avec un mélange maître multiplexe à tube unique, compatible avec le stockage et le transport à température ambiante.

Le nouveau test présente une limite de détection (LoD) de 200 copies/ml. Il utilise des gènes cibles universellement fiables, très spécifiques du SRAS-CoV-2, et des séquences d'amorce mises à jour pour maximiser les performances à long terme. Les types d'échantillons comprennent les échantillons nasopharyngés et oropharyngés, prélevés par écouvillons, ainsi que les échantillons salivaires.

Nikhil Vazirani, directeur général d'Erba, a déclaré : « Nous sommes fiers et ravis d'ajouter un test par RT-PCR hautement sensible à notre gamme croissante de solutions immunologiques et moléculaires. Le nouveau test Erba MDx de détection du SARS-CoV-2 complète parfaitement nos tests ELISA performants, utilisés pour détecter les IgG et IgM anti-SARS-COV2, et permet aux clients de bénéficier d'un test moléculaire de pointe, en plus des tests d'anticorps, qui offrira aux cliniciens des informations précieuses sur la réponse immunitaire à l'infection ou à la vaccination. »

La trousse avec marquage CE sera disponible sur le réseau mondial de distribution d'Erba.

Pour en savoir plus : https://covid19.erbamannheim.com/

À propos d'Erba Mannheim

Erba Mannheim est une entreprise mondiale dont l'objectif est de fournir des solutions de diagnostic innovantes, abordables et durables aux laboratoires partout dans le monde. Établi dans plus de 100 pays, le groupe Erba utilise une combinaison de R-D de pointe sur 4 continents avec une fabrication efficace, à faible coût, afin de rendre les technologies de diagnostic accessibles dans tous les environnements, quelles qu'en soient les ressources.

SOURCE Erba Mannheim