ERBA Mannheim posicionada para ser a grande inovadora da automação laboratorial total na Medlab Middle East 2020

LONDRES, 30 de janeiro de 2020 /PRNewswire/ -- A Erba Mannheim fortalece seu portfólio de soluções poderosas e acessíveis com uma explosão de novos lançamentos e uma prévia do NEXUS, seu sistema de automação laboratorial total de próxima geração.

A automação laboratorial total NEXUS oferecerá soluções modulares e poderosas usando imagem e inteligência artificial. O analisador de imunoensaio NEXUS IA usa tecnologia CLIA única de grânulos magnéticos e painéis extensos para fornecer uma solução confiável e acessível, enquanto o analisador H Infinity Hematology utiliza a visão computadorizada para 'ver' realmente a amostra e oferecer diagnósticos avançados através da contagem, coloração, imagem e análise de milhares de células em menos de um minuto.

Novos lançamentos

Química Clínica: Novo analisador de eletrólitos EC 90 com eletrodos sem necessidade de manutenção e película espessa de próxima geração em um cartucho de sensor multifuncional.

analisador de eletrólitos com eletrodos sem necessidade de manutenção e película espessa de próxima geração em um cartucho de sensor multifuncional. Diabetes: Novo analisador de desktop automatizado HB715 para a medição da hemoglobina glicada (HbA1c, HbA1ab, HbA1c, HbF, HbA0, HbA2/E/D, HbS, HbC) projetado para facilidade de uso e operação de baixo custo.

para a medição da hemoglobina glicada (HbA1c, HbA1ab, HbA1c, HbF, HbA0, HbA2/E/D, HbS, HbC) projetado para facilidade de uso e operação de baixo custo. Imunoensaio: Novo analisador ELAN 30s e novos testes rápidos – processador microfaixa ELISA compacto, de bancada e totalmente automatizado executando 6 testes diferentes simultaneamente, e testes rápidos de malária e dengue com um sistema único de detecção de cores duplas.

– processador microfaixa ELISA compacto, de bancada e totalmente automatizado executando 6 testes diferentes simultaneamente, e testes rápidos de malária e dengue com um sistema único de detecção de cores duplas. Hematologia: Novo ESL 30 – solução de testes ESR totalmente automatizada que aprimora a qualidade dos resultados, a segurança de laboratórios e a eficiência de laboratórios de médio porte por um preço acessível.

– solução de testes ESR totalmente automatizada que aprimora a qualidade dos resultados, a segurança de laboratórios e a eficiência de laboratórios de médio porte por um preço acessível. Software LIMS: uma solução middleware abrangente para a integração de resultados de instrumentos Erba e não Erba.

Juntamente com os novos produtos, as versões atualizadas dos analisadores de química clínica exclusivos XL 200 e XL 640+ serão apresentadas.

"Na MEDLAB ME, nós continuamos a demonstrar o nosso compromisso de tornar-se um participante importante no mercado do diagnóstico em vitro (IVD na sigla em inglês). Com o NEXUS nós oferecemos um sistema único de nível básico para a automação laboratorial total, possibilitando aos laboratórios expandir seus negócios com um nível mais alto de automação. Adicionalmente, ao fortalecer significativamente nosso portfólio de produtos para laboratórios de pequeno e médio portes e aumentando nossa base global de clientes, nós estamos bem posicionados para atingirmos nossa meta." Romain Fournials, CCO.

Visite a Erba Mannheim no estande Z4.B10, Hall 4 na MEDLAB ME de 3 a 6 de fevereiro.

Sobre a Erba Mannheim

A Erba Mannheim é uma empresa global dedicada a fornecer soluções de saúde inovadoras, acessíveis e sustentáveis. Operando e oferecendo produtos de diagnósticos clínicos em mais de 100 países, a Erba Mannheim utiliza a combinação da área europeia de pesquisa e desenvolvimento de ponta com a fabricação eficiente e de baixo custo para a produção de tecnologias inovadoras e acessíveis para laboratórios em ambientes de todos os recursos.

