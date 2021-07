Erdal Can Alkoclar : la tokénisation est l'avenir de l'exploitation minière

« Il est évident que la tokénisation créera une valeur ajoutée sans précédent pour l'économie du pays. Nous lancerons très prochainement la première série de projets de tokénisation dont j'ai parlé plus tôt avec un gisement d'or dans la région orientale. »

Le président par intérim de la Spektral Investment Bank, Metehan Yesil, a également abordé le sujet des fluctuations des cryptomonnaies. Il a déclaré :

« Nous pensons que la façon d'éviter les facteurs de volatilité et de s'assurer que les crypto actifs restent un outil d'investissement viable est le Stablecoin, la cryptomonnaie à valeur et à quantité fixe. Surtout concernant les champs miniers du groupe IV de notre pays. Il est évident que la tokénisation créera une valeur ajoutée sans précédent pour l'économie du pays dans le cadre des projets Stablecoins, avec le potentiel minier du groupe IV et une infrastructure juridique qui protégera les investisseurs sur une portée assez large. Nous fournirons également une licence d'exploitation de calcite de notre filiale Anadolu Calcite Corporation comme garantie permanente pour le nouveau projet de module de participation que nous appliquerons avec BTCBAM ; une garantie technique d'une valeur de 292 millions d'euros qui a été évaluée par le 6ème tribunal de commerce d'Izmir sous le numéro d'instruction 2021/66, et, dans le même temps, un rapport de détection de réserve effectué par l'Université d'Istanbul sous le numéro de rapport 74332. Le 18/06/2020 était la date limite pour faire confiance à notre précieuse équipe informatique. »

Gokhan Alkan, le PDG de BTCBAM, a également expliqué : « La cryptomonnaie Btcbam, qui est prête à être publiée sur les principales bourses prochainement, passe au système de preuve de jalonnement (Proof of staking) à compter du 12 juillet. Avec cette nouvelle fonctionnalité, les personnes qui détiennent des BTCbam (validateur) seront récompensées en fonction du montant de leur mise. Ainsi, tout en bénéficiant de l'augmentation de la valeur de la monnaie, ils auront la possibilité de gagner des revenus supplémentaires au rythme de leur soutien au réseau. »

