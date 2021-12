Erfolgreiche Einberufung zur Unterzeichnungszeremonie der Vereinbarung über strategische Zusammenarbeit zwischen China und der EU durch SNPA und MIIT-CIETC

Eröffnungsfeier des „China-EU Carbon Neutrality Cooperation Office (CECCO)"

Der Start der „China-Finnland-Herausforderung: Globale digitale Lösungen für nachhaltige Städte"

BEIJING, 6. Dezember 2021 /PRNewswire/ -- Am Nachmittag des 3. Dezember 2021 unterzeichneten das International Business Hub der Sino-Nordic Promotion Association for Green Sustainable Development (SNPA) und das Center for International Economic and Technological Cooperation, Ministry of Industry and Information Technology (MIIT-CIETC) eine strategische Kooperationsvereinbarung. Gleichzeitig wurde das Projektbüro des China-EU Carbon Neutrality Cooperation Office (CECCO) eingeweiht. Und die erste große Veranstaltung „China-Finnland-Herausforderung: Globale digitale Lösungen für nachhaltige Städte" fand in Peking statt. Herr Yang Zijian, stellvertretender Vorsitzender der China Green Sustainable Development Association (CGSDA), und Frau Zheng Hong, Generaldirektorin des MIIT-CIETC, nahmen an der Unterzeichnungs- und Enthüllungszeremonie teil und hielten Reden. Regierungsbehörden, soziale Organisationen und Unternehmen aus China und Europa, darunter SNPA, MIIT-CIETC, die chinesische Botschaft in Finnland, Helsinki Partners, der finnische Verband der Bauingenieure (RIL) und der finnische Hauseigentümerverband (Omakotilitto), nahmen an der Eröffnung des Wettbewerbs teil.