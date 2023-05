Erfolgreicher Abschluss der Seed-Finanzierung: Certif-ID erhält 1,6 Millionen Euro für die Bekämpfung des Fachkräftemangels durch automatisierte Prozesse im internationalen Recruiting

Certif-ID plant, die Mittel für die Entwicklung der Technologieplattform und die Expansion nach Asien zu verwenden

KÖLN, Deutschland und BANGALORE, Indien, 2. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Certif-ID International GmbH, eine Blockchain-basierte Plattform für internationale Fachkräfte, hat eine Seed-Finanzierung in Höhe von 1,6 Millionen Euro abgeschlossen, die von der NRW-Bank und den Angel-Investoren Andreas Weinberger, Malte Pollmann (Aufsichtsrat Utimaco Group), Jörg Will (Partner bei IFP Executive Search) und Michael Bernhörster (Head of Advisory, Schilling Group) angeführt wurde. Mit Unterstützung von TÜV Rheinland plant Certif-ID, die Mittel für die Ausweitung seiner Aktivitäten in Asien und Europa sowie für die Entwicklung seiner Technologieplattform zu verwenden.

Tim Miller (left) and Markus Dohm, Co-Founders of Certif-ID International GmbH, are happy about the great confidence of the investors in their sustainable concept

Tim Miller, Co-Founder und CEO: "Die Nachfrage nach Fachkräften ist weltweit so groß wie nie zuvor, doch die Verfahren für die Einstellung und Visaerteilung passen sich nur langsam an. Sie müssen dringend automatisiert und digitalisiert werden, um die negativen wirtschaftlichen Folgen in Grenzen zu halten."

Die Branchen-Schwerpunkte von Certif-ID liegen aktuell im Gesundheits- und Ingenieurwesen sowie in der Logistikbranche. Dort baut das Startup mit seiner Produktlinie TalentSure einen Pool aus verifizierten Fachkräften vor allem aus Asien auf. Mehr als 300.000 Nutzer sind bereits registriert und können aus 16.000 Stellenangeboten wählen.

Certif-ID automatisiert und digitalisiert die Prozesse zur Überprüfung von Qualifikationen und zur Vorbereitung der Visaerteilung. Damit wird der Zeitaufwand zwischen Suchauftrag internationaler Unternehmen und Übergabe der Fachkräfte im Zielland deutlich reduziert. Genau das braucht die deutsche Wirtschaft, um ihr Fachkräfteproblem zu reduzieren. So sehen das auch die Investoren und haben großes Vertrauen in die weitere Entwicklung von Certif-ID. "Wir freuen uns, dass wir als Unternehmen auch die NRW.BANK für eine Finanzierung über Ihr neu aufgelegtes NRW.SeedCap Programm gewinnen konnten.", so Markus Dohm, zweiter Co-Founder von Certif-ID.

Neben einer deutlich erhöhten Geschwindigkeit bei der Vermittlung von Fachkräften, bietet die digitale Plattform einen weiteren Vorteil. Sie ist blockchain-basiert und erhöht dadurch die Sicherheit im gesamten Prozess, insbesondere die Validitätsprüfung der Abschlußzertifikate der Bewerber.

Neben TalentSure bietet Certif-ID mit CredSure eine zweite Produktlinie. Sie unterstützt Hochschulen und Bildungsorganisationen bei der Digitalisierung von Bescheinigungen. Durch die Verankerung der Zertifikate in der Blockchain sind sie fälschungssicher, was angesichts der technischen Möglichkeiten zur digitalen Manipulation von großer Bedeutung ist. Neben Zertifikaten können die Bildungsorganisationen auch Badges für ihre Absolventen erstellen. Mit diesen digitalen Abzeichen können die neu erworbenen Kompetenzen in den sozialen Medien bekannt gemacht werden.

Über Certif-ID

Certif-ID ist führender Anbieter von innovativen Technologielösungen, die das Vertrauen in die internationale Personalbeschaffung stärken. Unser Technologie- und Dienstleistungsportfolio digitalisiert Bescheinigungen, baut verifizierte Fachkräfte-Pools auf, automatisiert die Anerkennung von Fähigkeiten und minimiert den Aufwand der grenzüberschreitenden Rekrutierung.

TalentSure by Certif-ID ist eine Plattform, die verifizierte Fachkräfte mit Arbeitgebern verbindet, Rekrutierung rationalisiert und Prozesse automatisiert.

CredSure by Certif-ID ist eine SaaS-Plattform, die Unternehmen dabei unterstützt, ihre Zertifikate zu digitalisieren und Absolventen über Badges einen modernen Weg der digitalen Kommunikation eröffnet.

Certif-ID wurde 2020 in Köln gegründet und beschäftigt 20 Mitarbeiter in Indien und Deutschland.

www.certif-id.com

