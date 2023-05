Ergebnisse der klinischen Phase-I-Studie mit dem bifunktionalen PD-1/CTLA-4-Antikörper Iparomlimab/Tuvonralimab von Qilu Pharma wurden online im Journal of Hematology & Oncology veröffentlicht

JINAN, China, 12. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Am 8. Mai 2023 veröffentliche das Journal of Hematology & Oncology (JHO, 2022 Impact Factor von 23.168) die Ergebnisse der klinischen Phase-I-Studie des bifunktionalen Immuntherapie-Antikörpers QL1706 von Qilu Pharma (J Hematol Oncol 8. Mai 2023;16(1):50). Diese Studie ist die erste große klinische Phase-I-Studie mit QL1706 am Menschen und wurde von Prof. Li Zhang und seinem Team am Sun Yat-sen University Cancer Center geleitet. Die Ergebnisse liefern weitere Unterstützung für den Einsatz der dualen Immuntherapie bei Patienten mit fortgeschrittenen soliden Tumoren.

QL1706 ist ein bifunktionaler dualer Blocker, der von Qilu Pharma unter Verwendung der neuartigen MabPair-Antikörpertechnologieplattform entwickelt wurde, um gleichzeitig zwei gentechnisch hergestellte monoklonale Antikörper in einer einzigen Zelle zu produzieren: den PD-1 IgG4-Antikörper Iparomlimab und den CTLA-4 IgG1-Antikörper Tuvonralimab. Der CTLA-4-Antikörper hat eine kürzere Eliminationshalbwertszeit in vivo, was zu einer kürzeren Exposition für CTLA-4-Antikörper in einem Dosierungszyklus führt.

Insgesamt wurden 518 Patienten in diese Studie aufgenommen, von denen 99 Patienten in der Phase-I-Dosiseskalationsstudie eine Einzeldosis von QL1706 (intravenös, alle 3 Wochen) in einer Dosierung von 0,3-10 mg/kg erhielten, um die maximal verträgliche Dosis (MTD), die empfohlene Dosis der Phase II (RP2D), die Sicherheit, die Pharmakokinetik (PK) und die Pharmakodynamik (PD) von QL1706 zu bestimmen. In der Phase-Ib-Studie erhielten 419 Patienten mit fortgeschrittenen soliden Tumoren 5 mg/kg (RP2D) QL1706 (verabreicht alle 3 Wochen), um die vorläufige Wirksamkeit von QL1706 bei der Behandlung von nicht-kleinzelligem Lungenkrebs (NSCLC), Nasopharynxkarzinom (NPC), Gebärmutterhalskrebs (CC) und anderen soliden Tumoren zu untersuchen.

Die Inzidenz von behandlungsbedingten unerwünschten Ereignissen (TRAEs) betrug 74,9 % (388/518) bei allen Patienten, wobei 16 % der TRAEs Grad 3 oder höher waren. Dreißig (5,8 %) Patienten zogen sich aufgrund von behandlungsbedingten unerwünschten Ereignissen aus der Studie zurück. Die häufigsten TRAEs waren Hautausschlag (19,7 %), Hypothyreose (13,5 %) und Pruritus (13,3 %). Die Inzidenz von immunbedingten unerwünschten Ereignissen (irAEs) betrug 46,1 % (239/518) und 8,1 % für irAEs des Grades 3 oder höher.

Nach einer umfassenden Bewertung wurde die RP2D von QL1706 auf 5 mg/kg festgelegt. Im Phase-Ib-Teil wurden die Patienten mit QL1706 in der empfohlenen Phase-2-Dosis behandelt. Die mediane Nachbeobachtungszeit betrug 9,5 Monate. Die objektive Ansprechrate (ORR) lag bei 16,9 % (79/468) und die mediane Dauer des Ansprechens (DoR) bei 11,7 Monaten (95 % CI, 8,3 - nicht erreicht). Bei Gebärmutterhalskrebs, NPC, kleinzelligem Lungenkrebs und NSCLC betrug die ORR 27,3 % (15/55), 24,5 % (27/110), 23,1 % (6/26) bzw. 14,0 % (17/121). Die ORR bei immuntherapie-naivem NSCLC, NPC und Gebärmutterhalskrebs betrug 24,2 %, 38,7 % bzw. 28,3 %.

Die klinische Phase-I-Studie mit QL1706 hat gezeigt, dass QL1706 sicher und gut verträglich ist. QL1706 zeigte eine gute ORR bei fortgeschrittenen soliden Tumoren und eine höhere ORR bei NPC, Gebärmutterhalskrebs und Lungenkrebs. QL1706 plus Chemotherapie wird derzeit in einer Reihe von klinischen Phase-III-Studien bei Gebärmutterhalskrebs, adjuvanter Behandlung von NSCLC, fortgeschrittenem NSCLC und NPC untersucht.

Prof. Li Zhang vom Sun Yat-sen University Cancer Center sagte: "QL1706 ist das erste Mabpair-Produkt, das auf PD-1 und CTLA-4 abzielt, und die veröffentlichte Arbeit stellt die erste große Phase-I-Studie von QL1706 am Menschen dar. Die Ergebnisse zeigten, dass QL1706 bei fortgeschrittenen soliden Tumoren gut verträglich war und eine gute Anti-Tumor-Aktivität bei fortgeschrittenem NSCLC, NPC, Gebärmutterhalskrebs und anderen Tumoren zeigte. Diese Studie unterstützt die weitere klinische Forschung von QL1706, das sich zu einem neuen Ansatz der dualen Immuntherapie entwickeln soll. Wir hoffen, dass diese innovative duale Immuntherapie den Patienten so schnell wie möglich zur Verfügung stehen wird."

