Eric Lindstrom, cientista da NASA, se une à Saildrone para supervisionar sua frota global para observação oceânica

Como cientista-chefe, o Dr. Lindstrom supervisionará as atividades científicas da Saildrone, inclusive o design do sistema, a seleção de instrumentos, a qualidade dos dados, e a validação de sensores. A Saildrone pretende implantar mais cinquenta veículos da Saildrone em 2020 como parte de uma iniciativa coordenada de pesquisa para quantificar e compreender alguns dos maiores desafios que nossos oceanos, e nosso planeta, enfrentam.

"Nossos vastos oceanos desempenham um papel fundamental na regulação do clima, representam rotas para o comércio mundial e são uma fonte importante de proteína para bilhões de pessoas. A necessidade de sensores in situ e remotos nos oceanos nunca foi maior. Previsões de tempo, de clima, de circulação oceânica e a gestão dos principais pesqueiros exigem fontes confiáveis e constantes de dados de alta qualidade", disse o Dr. Lindstrom.

Ele continuou: "A Saildrone é a melhor solução para vários requisitos de observação in situ. O alcance global da frota da Saildrone e sua capacidade de coletar dados de alta qualidade na interação entre ar e oceano, transferência de gás, biodiversidade, e topografia do solo marinho não têm precedentes. Estou feliz por dedicar o resto do meu trabalho em oceanografia a aumentar essa capacidade crucial e implementar um novo sistema de observação oceânica para o próximo século."

SOBRE A SAILDRONE

A Saildrone Inc. é provedora de dados atmosféricos e oceanográficos em alta resolução, coletados graças à sua frota de veículos de superfície não tripulados e alimentados por energia eólica e solar e conhecidos como saildrones, drones marítimos. Cada veículo pode permanecer no mar por até doze meses para transmitir dados via satélite em tempo real e, depois, voltar a terra para manutenção e calibragem de sensor. A Saildrone possui atualmente uma frota de 100 veículos, e pode realizar operações durante o ano todo em quase todos os oceanos do planeta, sempre que as condições de gelo permitirem. Utilizando energia solar e eólica limpa e renovável, os drones marítimos permitem o acesso aos oceanos de todo o planeta por uma fração do custo dos métodos náuticos tradicionais porque funcionam com uma pegada de carbono zero.

