Erickson anuncia el helicóptero S-64F+ Air Crane®

El futuro S-64F+ incluirá las siguientes innovaciones y mejoras:

Incorporación de un motor moderno, que mejora el alcance y la eficiencia en el consumo de combustible

Nuevas aspas del rotor principal de material compuesto

Sistema mejorado de control de vuelo y cabina

Mejor cañón de agua para brindar el mejor rendimiento en su categoría

Erickson identificó la inversión en bienes de uso necesaria para apoyar a sus clientes y estas iniciativas, y está organizando reuniones con posibles compradores del S-64F+ con sus expertos en ventas aeronáuticas.

We are Erickson. Tested and Trusted ®. (Somos Erickson. Probados y de confianza)

ACERCA DE ERICKSON

Erickson es un proveedor líder mundial de servicios de aviación especializado en los sectores de la defensa y seguridad nacional, fabricación, mantenimiento, reparación y revisión (MRO), y servicios civiles. Los servicios de mantenimiento, reparación y revisión, así como los servicios de fabricación de Erickson, incluyen la producción del helicóptero S-64 Air Crane® como fabricante de equipos originales (OEM), así como la fabricación de componentes aeroespaciales clave para OEM aeroespaciales. Sus servicios aéreos comerciales incluyen la operación de 20 helicópteros S-64 Air Crane® propiedad de Erickson para actuar ante incendios, en la construcción de tendidos eléctricos, la tala de madera, en servicios de climatización y para el izado especializado de elementos pesados para el sector de petróleo y gas. Fundada en 1971, Erickson tiene su sede en Portland, Oregón (Estados Unidos) y cuenta con operaciones en Norteamérica, Sudamérica, Europa, Oriente Medio, África, Asia en el Pacífico y Australia.

SI DESEA MÁS INFORMACIÓN SOBRE NUESTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS, VISITE ERICKSONINC.COM

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1084536/Erickson_Air_Crane_helicopter.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1020468/Erickson_Logo.jpg

FUENTE Erickson Incorporated

Related Links

ericksonaviation.com



SOURCE Erickson Incorporated