Erklärung der Prince Castro Ben Leon Khatib: Gerichtsvollzieher stellen russische Avantgarde-Gemälde im Wert von Hunderten von Millionen bei Razzien nach Gerichtsbeschlüssen in Frankfurt und Paris sicher

FRANKFURT, Deutschland, 2. April 2024 /PRNewswire/ -- Französische Gerichtsvollzieher und Polizisten haben eine Razzia in den Lagerräumen eines Kunstexperten in Paris durchgeführt, nachdem Gerichtsbeschlüsse in Frankfurt, Deutschland, und Paris, Frankreich, ergangen waren.

Bei der Razzia wurde eine große Anzahl von Gemälden entdeckt, die zu einer Sammlung von Werken der russischen Avantgarde gehören, die der Familie Khatib gestohlen wurde. Die Familie Khatib ist ein begeisterter Kunstsammler und stolzer Besitzer vieler Kunstwerke von Weltrang aus verschiedenen Epochen. Die Sammlung russischer Avantgarde-Gemälde ist eine der größten ihrer Art und enthält Werke berühmter Künstler wie Wassily Kandinsky und Kazimir Malevich.

Die Razzia in der vergangenen Woche folgte auf ähnliche Razzien, die deutsche Beamte 2023 in Frankfurt durchführten, wo die Behörden ebenfalls eine große Anzahl von Gemälden beschlagnahmten. Die beschlagnahmten Kunstwerke im Wert von mehreren Hundert Millionen Euro wurden ursprünglich im Dezember 2019 gestohlen.

Die Beschlagnahmungen sind Teil eines langwierigen Gerichtsverfahrens nach dem Diebstahl von 1.800 Gemälden der russischen Avantgarde in Wiesbaden im Jahr 2019. Durch die Beschlagnahmungen in Paris und Frankfurt konnten zwar einige der wertvollen Kunstwerke sichergestellt werden, viele sind jedoch noch immer verschwunden.

Die Täter wurden zwar identifiziert, sind aber weiterhin auf freiem Fuß und weigern sich, die Gemälde an ihre Besitzer zurückzugeben. Stattdessen verkaufen sie die Kunstwerke über Auktionshäuser in Paris, der Bretagne, Monaco und in Israel. Die betreffenden Auktionshäuser ignorierten die Unterlassungserklärungen und setzten die Verkäufe fort, obwohl sie darüber informiert waren, dass die Kunstwerke gestohlen waren.

Die Bemühungen um die Wiedererlangung der Kunstsammlung werden von dem in Prag ansässigen europäischen Prozessfinanzierer LitFin finanziert. Das Verfahren wird von der globalen Anwaltskanzlei Dentons in Frankfurt und Paris geführt.

Eine Sprecherin der Familie Khatib sagte: „Mit Hilfe von Dentons und LitFin werden wir die Täter weltweit verfolgen. Wir werden uns weiterhin um die Wiederbeschaffung unseres Eigentums bemühen und ermutigen jeden, der den Kauf von Werken der Russischen Avantgarde in Erwägung zieht, die Provenienz sorgfältig zu prüfen und sich zu vergewissern, dass es sich nicht um ein gestohlenes Stück aus dem Besitz unserer Familie handelt."