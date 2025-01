Eröffnungskonferenz der PHBS-IER beleuchtet aktuelle Wirtschaftsforschung

SHENZHEN, China, Januar 2, 2025 /PRNewswire/ -- Die erste PHBS-IER-Konferenz, die gemeinsam von der Peking University HSBC Business School (PHBS) und der International Economic Review (IER) organisiert wurde, fand vom 22. bis 23. Dezember an der PHBS statt. Im Mittelpunkt steht das Thema "Finanzielle Reibungen für Unternehmen und Haushalte": Implications for Economic Development and Government Policies" (Auswirkungen auf die wirtschaftliche Entwicklung und die Regierungspolitik), diese zweitägige Veranstaltung brachte eine beeindruckende Anzahl von über 130 hochrangigen Professoren und Nachwuchswissenschaftlern von angesehenen Universitäten weltweit zusammen, darunter die Princeton University, die University of Pennsylvania, die Boston University, die University of Southern California, die Emory University, das University College London, die Chinese University of Hong Kong, die Peking University, die Tsinghua University, die Fudan University und die Cheung Kong Graduate School of Business.

The group photo of the participants

Einer der am meisten erwarteten Momente der Konferenz war die Grundsatzrede des Nobelpreisträgers Thomas Sargent. In seinem Vortrag mit dem Titel "Fiscal Consequences of the US War on COVID" (Steuerliche Folgen des US-Krieges gegen COVID) zeichnete Professor Sargent die Entwicklung der amerikanischen Steuer- und Geldpolitik vom 19. bis zum 21. Er wies darauf hin, dass solche Krisen, wie die langfristigen Auswirkungen von Kriegen auf die Finanz- und Geldpolitik, häufig zu Haushaltsdefiziten, erheblichen Preisschwankungen und dauerhaften institutionellen Veränderungen führen. Darüber hinaus erörterte er die komplexen Wechselwirkungen zwischen Finanz-, Geld- und Steuerpolitik, wobei er insbesondere die Rolle der "Spieltheorie" bei der Entscheidungsfindung der politischen Entscheidungsträger hervorhob. Er unterstrich die Bedeutung von "Haushaltszwängen", "Koordination zwischen Geld- und Finanzpolitik" und "Machtverteilung" bei der Bewältigung dieser Herausforderungen.

Andere bemerkenswerte Präsentationen deckten ein breites Spektrum von Themen und Bereichen der Wirtschaft ab. Dazu gehörten Forschungsarbeiten über die Auswirkungen multinationaler Unternehmen auf die technologische Entwicklung und Innovation, Untersuchungen über die Umverteilung und die Preisbildung von illiquidem Kapital auf den Finanzmärkten sowie Untersuchungen über die Auswirkungen niedriger Zinssätze auf die Inflation und die Umschuldung.

Im Rahmen eines offenen Aufrufs zur Einreichung von Beiträgen gingen insgesamt 211 hochwertige Beiträge ein. Von diesen wurden schließlich acht zur Aufnahme ausgewählt, von denen sechs in einer Sonderausgabe des IER vorgestellt wurden. Die PHBS und das IER wollen diese Gelegenheit nutzen, um ihre Zusammenarbeit zu vertiefen und eine jährliche Austauschplattform einzurichten, die die Forschung beleben, Wirtschaftsforschung auf hohem Niveau fördern und wertvolle Erkenntnisse zur Weiterentwicklung der Wirtschaftswissenschaften in Asien und weltweit beitragen soll.

https://english.phbs.pku.edu.cn/info/1021/44872.htm

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2589131/The_group_photo_participants.jpg