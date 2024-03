ERS electronic dévoile la première machine semi-automatique de sa gamme de produits Luminex dotée de la technologie révolutionnaire de décollement PhotoThermal

MUNICH, 14 mars 2024 /PRNewswire/ -- ERS electronic, le leader du secteur des solutions de gestion thermique pour la fabrication de semi-conducteurs, présente la première machine de sa gamme de produits innovants Luminex dotée de la technologie de décollement de pointe « PhotoThermal » pour les plaquettes et panneaux jusqu'à 600 x 600 mm.

Le décollement PhotoThermal est une méthode de décollement sans contrainte qui utilise une lampe flash hautement contrôlée pour séparer le support du substrat. Un élément clé du processus de décollement PhotoThermal est le support en verre avec une couche absorbant la lumière (CLAL) qui convertit l'énergie lumineuse de la lampe en énergie thermique, permettant une séparation en douceur. Grâce à la CLAL, il n'est pas nécessaire d'ajouter une couche de revêtement adhésif avec la couche de liaison, ce qui réduit les étapes du processus et la complexité associée, ainsi que les coûts d'exploitation, ce qui permet aux utilisateurs d'économiser jusqu'à 30 % du coût de possession par rapport au décollement laser traditionnel.

La machine semi-automatique d'ERS est la première d'une série de machines appartenant à la gamme de produits Luminex. ERS est en train de développer sa contrepartie entièrement automatique pour les plaquettes de 300 mm, qui sera disponible avant la fin du deuxième trimestre. Dans le cadre de sa gamme complète de produits, la société proposera la machine automatique avec plusieurs modules supplémentaires, améliorant encore la qualité et le rendement du produit.

« Le décollement PhotoThermal représente une avancée significative dans la fabrication de semi-conducteurs, a déclaré Debbie-Claire Sanchez, vice-présidente et chef de la division APEqS d'ERS. La première machine de notre gamme Luminex est un excellent tremplin pour les équipes de recherche et développement qui travaillent sur les développements d'emballages avancés ou sur l'introduction de nouveaux produits, et nous invitons les entreprises à nous envoyer leurs échantillons pour les tester. »

À partir d'avril, la machine semi-automatique sera déployée dans le laboratoire d'ERS à Shanghai, en Chine et en Allemagne, où elle sera utilisée pour tester les échantillons de plaquettes et de panneaux des clients et sera disponible pour des démonstrations.

À propos de ERS

ERS electronic GmbH, située à Germering dans la banlieue de Munich, produit depuis plus de 50 ans des solutions de gestion thermique innovantes à l'industrie des semi-conducteurs. La société a acquis une réputation exceptionnelle, notamment grâce à ses systèmes de mandrin thermique rapides et précis basés sur le refroidissement par air pour des températures de test allant de -65 °C à +550 °C pour les tests analytiques, liés aux paramètres et de fabrication. En 2008, ERS a étendu son expertise au marché de l'emballage avancé. Aujourd'hui, ses systèmes de décollement et de réglage de gauchissement entièrement automatiques et manuels se trouvent sur les sites de production de la plupart des fabricants de semi-conducteurs et des OSAT (Assemblage et test externalisés de semi-conducteurs) dans le monde entier. La société est largement reconnue dans l'industrie pour sa capacité à résoudre les problèmes complexes de gauchissement qui se posent dans le processus de fabrication des emballages au niveau de la tranche de silicium.