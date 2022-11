ERS electronic offre une meilleure performance de correction du gauchissement pour les emballages Fan-out Wafer-Level Packaging avec sa nouvelle génération de WAT330

MUNICH, 17 novembre 2022 /PRNewswire/ -- ERS electronic , le leader de l'industrie en matière de solutions de gestion thermique pour la fabrication de semi-conducteurs, met à niveau son outil de réglage du gauchissement (Warpage Adjustment Tool, WAT330), pour y inclure de puissantes capacités de mesure et de correction du gauchissement.

Le Fan-out Wafer Level Packaging (FoWLP) est l'une des technologies de conditionnement avancées les plus en vue. Cependant, la déformation des plaquettes, également appelée « gauchissement » (warpage), reste un problème courant. Alors que la technologie continue d'être adoptée par les OSAT et qu'elle est passée de la recherche à la fabrication en grande série, il est essentiel de comprendre et de gérer le gauchissement pour éviter les temps d'arrêt des machines et les faibles rendements.

« Par conséquent, les solutions et les stratégies visant à contrôler ces facteurs d'influence pour un faible gauchissement sont cruciales pour résoudre ce défi. »

ERS a près de 15 ans d'expérience dans le réglage du gauchissement des plaquettes moulées dans Fan-out. La société est reconnue dans toute l'industrie pour sa technologie brevetée AirCushion et sa glissière TriTemp pour un transport sans contact et une sortie de gauchissement de <1 mm. Ces deux technologies se retrouvent dans la plupart des machines d'ERS et sont généralement utilisées pour corriger le gauchissement après un décollement thermique. Toutefois, avec le WAT330, les entreprises peuvent résoudre le problème du gauchissement quel que soit l'endroit où il se produit.

« Le gauchissement est une préoccupation majeure dans la production de gros volumes et le restera, car la structure de la fibre optique devient de plus en plus complexe », déclare Debbie-Claire Sanchez, responsable de l'unité commerciale FO Equipment chez ERS electronic. « Nous étendons donc nos capacités de correction du gauchissement à une machine autonome, qui peut être déployée entre deux processus pour faciliter la fabrication. »

La version améliorée du WAT330 est équipée d'un système de filtre HEPA pour les salles blanches de classe 100. Il est également entièrement conforme aux normes SEMI GEM300 et compatible avec le chargement et le déchargement automatisés des produits. Une autre amélioration notable est l'environnement d'azote de la machine, qui peut atteindre un niveau de 0,5 % d'O 2 pour éviter l'oxydation du cuivre. Le nouveau WAT330 est également doté de solides mandrins thermiques à vide pour une manipulation sans faille des plaquettes.

La machine peut être commandée dès maintenant.

