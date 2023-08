ES YEN COFFEE : l'infusion Soft Power de Thaïlande, une création d'espresso glacé à la thaïlandaise à ne pas manquer

BANGKOK, 28 août 2023 /PRNewswire/ -- « ES YEN COFFEE », l'espresso glacé de style thaïlandais, est une spécialité de café à ne pas manquer qui incarne le nouveau « soft power » de la Thaïlande, insufflant douceur et arôme à la campagne emblématique « Amazing Thailand ». Les projecteurs du monde entier se sont braqués sur ES YEN lorsque la popstar coréenne Jung Yong-Hwa a partagé une photo de lui-même en train de siroter ce breuvage avant de quitter la Thaïlande, suscitant ainsi un engouement international pour cette création extraordinaire chez les voyageurs.

Élaboré par Soradech Chirawitchalert, vainqueur du championnat mondial ES YEN 2023, ES YEN COFFEE allie l'audace de l'espresso au lait condensé, pour aboutir à un mélange de douceur et d'onctuosité. De plus, on peut ajouter du lait frais ou du sucre de coco d'origine locale, pour une expérience encore plus enrichissante pour les connaisseurs. Cette fusion unique est le secret du triomphe du Lita Café lors du championnat mondial ES YEN de 2023, qui a conquis le cœur des amateurs de café locaux et internationaux.

Les grains d'Arabica et de Robusta prospèrent dans tout le pays et chaque région confère à ces variétés de café une saveur particulière. Cette caractéristique exceptionnelle a permis au café thaïlandais d'être reconnu à l'échelle mondiale et de hisser l'industrie du café du pays sur le devant de la scène mondiale. Dirigé par Wallop Passananon de Nine One Coffee, le concept Coffee Farm Stay associe le café de qualité à l'écotourisme, offrant ainsi aux visiteurs l'occasion de découvrir la nature et la vie communautaire. Ce lien profite aux économies locales tout en préservant l'environnement.

Pleonpit Rianmek, propriétaire de Mother Roaster, incarne le savoir-faire artisanal thaïlandais en matière de café. La sélection méticuleuse des grains de café, les processus de torréfaction et la combinaison de la créativité et de la précision sont autant d'éléments qui définissent ce savoir-faire. Ces établissements sont devenus des points de repère et des centres de réseaux sociaux, dans la mesure où il offrent des expériences uniques et une joie pure à chaque gorgée.

À mesure que la culture du café évolue, la Thaïlande dévoile son savoir-faire en la matière en proposant des menus variés dans les cafés du pays. Les prouesses des baristas, associées aux attractions des communautés d'agriculteurs, révèlent une expérience du café aux multiples facettes. Ici, les visiteurs peuvent savourer des concoctions fraîchement préparées selon différentes méthodes de torréfaction, tout en se plongeant dans les pratiques locales de culture du café. Cette expérience centrée sur le café permet de découvrir la vie des habitants, faisant ainsi de la Thaïlande une destination d'exploration.

« ES YEN COFFEE » symbolise l'innovation et le charme de la Thaïlande, séduisant les palais avec son mélange sucré et crémeux. Ce chef-d'œuvre d'espresso glacé à la thaïlandaise incarne à merveille le mélange du goût, de la culture et du tourisme. À travers le café, la Thaïlande captive les visiteurs, célèbre son patrimoine caféier et les invite à découvrir la beauté des divers paysages et communautés du pays.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2193427/ESYEN_EU.jpg

SOURCE Tourism Authority of Thailand