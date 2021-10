eSalon lance la toute première coloration personnalisée permanente à domicile sans ammoniaque

« Notre technologie exclusive de distribution et de mélange de haute précision nous permet de distribuer des colorations capillaires permanentes, semi-permanentes, et désormais sans ammoniaque, simultanément et avec la plus grande précision. Cette technologie, combinée à notre nouvelle formulation chimique et à notre technologie logicielle brevetée, nous permet d'optimiser la formulation unique à chaque client afin de garantir un produit de la plus haute qualité et une couleur des plus rafraichissantes », a déclaré Graham Jones, PDG de eSalon.

La nouvelle coloration permanente à 0 % d'ammoniaque s'ajoute aux options existantes de coloration personnalisée de eSalon, à savoir la coloration permanente et la coloration semi-permanente. « Notre coloration permanente sans ammoniaque offre une couverture multidimensionnelle et naturelle du gris avec des résultats riches et durables et une brillance lumineuse et saine », explique Leianna Hillo, coloriste en chef chez eSalon. « La coloration permanente de eSalon permet de couvrir 100 % des cheveux gris avec des résultats intenses et vibrants, tandis que la coloration semi-permanente estompe naturellement les gris jusqu'à 25 % et dure jusqu'à 24 lavages. »

À propos de eSalon

eSalon réinvente la façon dont les femmes se colorent les cheveux en créant une coloration maison de qualité professionnelle entièrement sur mesure, faite sur commande et expédiée directement à leur domicile. Chaque commande est formulée et distribuée à la demande à Los Angeles et dans les installations de production de Londres. Plus de 284 000 combinaisons de couleurs uniques ont été créées et plus de 10,5 millions de commandes ont été expédiées à ce jour en Amérique du Nord, en Europe, en Australie et en Nouvelle-Zélande. La gamme complète de soins capillaires de eSalon est certifiée par le programme « sans cruauté » Leaping Bunny. En juin 2020, l'entreprise a lancé Colorsmith , la première et unique coloration capillaire personnalisée pour les hommes, aux États-Unis, et l'a étendue à l'Europe en juin 2021. De plus, en janvier 2021, la société a lancé AURA Personalized Hair Care, une approche transformatrice des soins capillaires avec des shampooings, des après-shampooings et des masques personnalisés de qualité supérieure avec un choix de pigments et d'odeurs pour tous les types de cheveux.

Contact pour les médias :

Dara Toulch

[email protected]

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1672663/eSalon_Custom_Hair_Color_Set.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1246237/eSalon_Logo.jpg

